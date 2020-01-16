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Упс! В рейтинге лучших стран мира Беларусь вернулась на позицию 2017 года

16.01.2020 09:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В рейтинге лучших стран мира, составляемом изданием US News & World Report, Беларусь заняла 70-е место из 73-х стран. В этом же рейтинге 2019 года Беларусь была на 73-м месте.

В 2018 году Беларусь занимала в данном списке 72-е место, а в 2017 году - 70-е. Однако в предыдущие годы в рейтинге насчитывалось 80 государств. Так что о каком-то улучшении позиций говорить сложно. 



Тем более, что все соседствующие с Беларусью государства традиционно находятся в рейтинге выше нашей страны.

Так Россия в 2020 году в рейтинге US News & World Report заняла 23-е место (в прошлом году — 24-е), Польша — 34-е (33), Литва — 59-е (57), Латвия — 62-е (55), Украина — 68-е (65). 


Каждая страна в рейтинге U.S. News & World Report оценивалась по девяти категориям, которые состояли из целой группы подпараметров. 9 категорий образовали отдельные субрейтинги, отображающие развитие предпринимательства, привлекательность для туристов, отношение к населению, культурное влияние, наследие, экономический потенциал, открытость для бизнеса, качество жизни, политическая и военная мощь. Отметим, что место Беларуси в большинстве субрейтингов находится в диапазоне от 50 места (развитие предпринимательства) до 70 (открытость для бизнеса). Однако в субрейтинге политической и военной мощи Беларусь занимает 34-е место. Это лучший показатель нашей страны. 

В десятку лучших стран мира вошли Швейцария, Канада, Япония, Германия, Австралия, Великобритания, США, Швеция, Нидерланды и Норвегия.
 
 
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В рейтинге лучших стран мира, составляемом изданием US News & World Report, Беларусь заняла 70-е место из 73-х стран. В этом же рейтинге 2019 года Беларусь была на 73-м месте.
 
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