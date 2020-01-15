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Макгрегор и Ковбой провели дуэль взглядов. Как это было

16.01.2020 09:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лас-Вегасе состоялась пресс-конференция перед UFC 246, в главном поединке которого встретятся Конор Макгрегор и Дональд «Ковбой» Серроне.

— Я просто счастлив вернуться сюда, на американскую землю, для меня большая честь быть здесь. У меня были проблемы с Дональдом, но с тех пор многое изменилось. Он уважает меня.

Будет пролита кровь, но это не будет плохая кровь. Чувствую себя хорошо в этом весе, и я люблю дарить фанатам радость. В этом весе предстоит провести великие бои. Я готов настолько, насколько это возможно. Я могу читать Дональда, как детскую книгу, знаю все его хитрости. Полностью уверен в себе, я намерен победить нокаутом, — сказал Макгрегор.

На этом же мероприятии прошла первая дуэль взглядов между бойцами.

Напомним, Макгрегор встретится с Ковбоем 19 января. Всего на счету ирландца 21 победа и четыре поражения. В активе Серроне 36 побед при 13 поражениях.

 
 
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