Замешан ли внук Никиты Михалкова в трагедии разбившейся модели?





Журналистка удивлена тому, что полиция, расследующая это дело, не посмотрела видео с камер наблюдения, расставленных по дому.





Божена Рынска активно подключилась к расследованию дела о загадочном прибывании модели Ксении Пунтус под окнами квартиры своего возлюбленного Андрея Бакова. 21-летнюю красавицу с сильными травмами обнаружил дворник ранним утром 11 января. Говорят, Баков в разговоре с правоохранителями утверждал, будто был сильно пьян после вечеринки и быстро уснул, поэтому не знал. что происходило с Ксенией. А вскоре он и вовсе удалил все аккаунты из соцсетей. Его мать, актриса Анна Михалкова, не комментирует инцидент.













Андрея Бакова, и по всему его периметру расставлены камеры наблюдения, пишет udf.by Однако, по ее сведениям, полиция не обращалась в управляющую компанию, чтобы проверить записи. "УК Патрики считает, что людей из окон выкидывать нельзя, и потому готова к сотрудничеству с полицией, если полиция объявится и решит посмотреть камеры", – сообщила Божена у себя в телеграм-канале. Зато не молчит Божена Рынска. Она уже сообщила, что живет в том же доме, в котором расположена и квартира, и по всему его периметру расставлены камеры наблюдения, пишетОднако, по ее сведениям, полиция не обращалась в управляющую компанию, чтобы проверить записи. "УК Патрики считает, что людей из окон выкидывать нельзя, и потому готова к сотрудничеству с полицией, если полиция объявится и решит посмотреть камеры", – сообщила Божена у себя в телеграм-канале.





Рынска дала понять, что жильцы дома могут и по собственной инициативе раздобыть кадры съемки. "Если мы сами найдем запись, как девушку Пунтус вкидывают из окна, то мы сообщим об этом и напишем заявление в прокуратуру", – пообещала Рынска.









По чему-то журналистка уверена, что в этом деле не все так просто. "По моим ощущениям, Никита Михалков будет отмазывать внука и замыливать дело", – поделилась своим мнением Божена Рынска. Интересно, что с ней солидарна и подруга самой Ксении Пунтус.





Ранее некая Анастасия в беседе с журналистами утверждала, что ее приятельница ведет здоровый образ жизни и не принимает наркотики. Но она выразила уверенность, что правду могут сокрыть.





"Пока нам ничего не известно, но ясно одно – кому-то выгодно замять эту историю. Сейчас рядом с Ксюшей находится отец. Ждем последних новостей от него. Надеемся, когда она придет в себя, то сама все расскажет", – выразила надежду подруга.





По последним данным, Ксения Пунтус находится в реанимации. У нее отбиты органы, за ее жизнь борются врачи.





Фото в материале из открытого доступа