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Писатель Глуховский: Лукашенко одной рукой жмет руку российским лидерам, потом сразу руки моет

16.01.2020 09:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный писатель - об обострении отношений России и Беларуси.


Дмитрий Глуховский

– Мне говорили, что Лукашенко, как Владимир Владимирович Путин всегда ходит только со своей чашкой, кружкой герметически закрытой, – рассуждает Дмитрий Глуховский на Эхе Москвы. – Потому что он понимает что в очень большой степени независимость Беларуси зиждется на независимости его характера личного.

Поэтому он одной рукой жмет руку российским лидерам, потом сразу руки моет, чтобы ему случайно не нанесли какой-нибудь составчик в нашем духе, пишет udf.by

Знаете, мы любим кому-нибудь составчик какой-нибудь нанести...
 
 
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Известный писатель - об обострении отношений России и Беларуси.
 
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