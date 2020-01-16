Писатель Глуховский: Лукашенко одной рукой жмет руку российским лидерам, потом сразу руки моет





Дмитрий Глуховский





– Мне говорили, что Лукашенко, как Владимир Владимирович Путин всегда ходит только со своей чашкой, кружкой герметически закрытой, – рассуждает Дмитрий Глуховский на Эхе Москвы. – Потому что он понимает что в очень большой степени независимость Беларуси зиждется на независимости его характера личного.





udf.by Поэтому он одной рукой жмет руку российским лидерам, потом сразу руки моет, чтобы ему случайно не нанесли какой-нибудь составчик в нашем духе, пишет





Знаете, мы любим кому-нибудь составчик какой-нибудь нанести...



