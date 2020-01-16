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От транзита нефти до хоккея. Какие вопросы обсудят с премьер-министром Латвии в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От транзита нефти до хоккея. 16 января в Минск приезжает латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит уже назвали очень важным событием в белорусско-латвийском диалоге.
Накануне посол Латвии в Минске заявил, что его страна готова участвовать в проектах по реверсным поставкам нефти в Беларусь. Также во время визита планируется обсудить и ряд других экономически важных вопросов. Очевидно, пойдет речь и о предстоящем визите главы нашего государства в Латвию. Его рассматривают не только как знак добрососедства и хороших отношений между двумя странами, но и как значимый индикатор развития и углубления отношений по линии Беларусь – ЕС.
Отдельным пунктом в программе визита премьер-министра Латвии – подготовка к проведению чемпионата мира по хоккею. Наши страны примут это спортивное состязание в 2021 году.
Напомним, накануне подписан Указ Президента, согласно которому во время чемпионата по хоккею туристы смогут приехать в Беларусь без визы. Им достаточно показать на границе паспорт.
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Новости Беларуси. От транзита нефти до хоккея. 16 января в Минск приезжает латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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