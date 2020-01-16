ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От транзита нефти до хоккея. Какие вопросы обсудят с премьер-министром Латвии в Минске

16.01.2020 09:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От транзита нефти до хоккея. 16 января в Минск приезжает латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит уже назвали очень важным событием в белорусско-латвийском диалоге.

Накануне посол Латвии в Минске заявил, что его страна готова участвовать в проектах по реверсным поставкам нефти в Беларусь. Также во время визита планируется обсудить и ряд других экономически важных вопросов. Очевидно, пойдет речь и о предстоящем визите главы нашего государства в Латвию. Его рассматривают не только как знак добрососедства и хороших отношений между двумя странами, но и как значимый индикатор развития и углубления отношений по линии Беларусь – ЕС.

От транзита нефти до хоккея. Какие вопросы обсудят с премьер-министром Латвии в Минске

Отдельным пунктом в программе визита премьер-министра Латвии – подготовка к проведению чемпионата мира по хоккею. Наши страны примут это спортивное состязание в 2021 году.

Напомним, накануне подписан Указ Президента, согласно которому во время чемпионата по хоккею туристы смогут приехать в Беларусь без визы. Им достаточно показать на границе паспорт.

От транзита нефти до хоккея. Какие вопросы обсудят с премьер-министром Латвии в Минске

Люди в материале: Кришьянис Кариньш
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. От транзита нефти до хоккея. 16 января в Минск приезжает латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
На МКАД столкнулись четыре автомобиля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика