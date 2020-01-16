Не прожигай свою жизнь

Источник материала: Асiповiцкi край

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детская шалость с огнем. В большинстве случаев огненные ЧП – это результат беспечности и пренебрежения правилами безопасности. С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них с 20 января по 20 февраля на территории района пройдет акция «Безопасность – в каждый дом!».

Роман Серченя, старший инспектор СПиВсО Осиповичского РОЧС.