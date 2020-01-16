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«Живой Кен» объяснил свое превращение в женщину

16.01.2020 09:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

36-летний Родриго Алвес (Rodrigo Alves) несколько месяцев назад радикально изменил свою жизнь. А сейчас эпатажный бразилец рассказал, почему решил отказаться от своего пола, пишет cosmo.

В последнее время Родриго живет как женщина. Каминг-аут телезвезды вызвал бурное обсуждение в Сети. Мужчина сделал множество операций, чтобы приблизить свое тело к идеальным параметрам. Но ему стал ближе образ не Кена, а его второй половины — Барби.


Ранее Родриго хотел быть Кеном

Алвес заявил, что некомфортно чувствовал себя в прошлом и наконец обрел гармонию со своим внутренним миром. В некоторые моменты его посещали жуткие мысли. «Временами мне хотелось уйти из жизни… Я отдалился от семьи и друзей, был очень подавлен и хотел стать женщиной», — признался Родриго.

Шоумену было сложно выразить свои предпочтения из-за родных и работы. Со временем это превратилось в большое испытание. Он начал выпивать, чтобы справиться с переживаниями. Но они оказались напрасными — близкие спокойно приняли это решение.


Так Родриго выглядит сейчас

Блондин надеется, что его откровенность поможет тем, кто столкнулся с подобными проблемами. «Люди могут быть шокированы моим переходом. Но я это делаю не по прихоти. Ощущение, что я женщина, не было для меня новым. Это началось в детстве. Я заставил себя быть мужчиной, но никогда не был счастлив», — подчеркнул Алвес.

Бывший Кен сейчас принимает гормоны для смены пола и носит бюстгальтер размера D. Впереди его ожидают операция на лице, увеличение бюста и ягодиц. Затем последует смена пола. Родриго надеется, что люди примут его в новом обличье.


А вот так выглядел бразилец до операций

«Я сексуальная и элегантная женщина, и это то, что я выбрал. Как бы высокие каблуки ни вредили ногам, я ношу их даже дома», — цитирует его Daily Mail.

 
 
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36-летний Родриго Алвес (Rodrigo Alves) несколько месяцев назад радикально изменил свою жизнь.
 
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