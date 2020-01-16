Беларусь заинтересована в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза — Сергей Румас

Источник материала: Вороновская газета





БЕЛТА. Беларусь заинтересована в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза, заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня на встрече с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, передает корреспондент





«Мы заинтересованы в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза и хотели бы шире использовать потенциал «Восточного партнерства» для развития белорусской экономики. И помощь Латвии в продвижении по этому пути мы очень ценим», — отметил Сергей Румас.

Он выразил признательность за конструктивную позицию Латвии в выстраивании полномасштабного диалога Беларуси с Европейским союзом, включая поддержку усилий Беларуси по устранению любых препятствий на пути инвестиционного и кредитного сотрудничества со странами ЕС.





«Надеюсь, что наши встречи помогут сформировать серьезную основу для подготовки и проведения визита главы государства и встречи с вашим президентом уже в ближайшее время», — добавил глава белорусского правительства. Кришьянис Кариньш в свою очередь отметил, что для Латвии Беларусь — очень важный сосед. «И мы очень рады видеть независимую, стабильную и благополучную Беларусь. В ходе этого визита так же, как, наверное, и вы, надеюсь помочь укрепить отношения между нашими двумя странами», — сказал латвийский премьер.





Он подчеркнул заинтересованность Латвии не только в укреплении двусторонних отношений с Беларусью, но и отношений между Беларусью и Евросоюзом, в особенности в «Восточном партнерстве». «В нем мы участвуем очень активно и с интересом наблюдаем, как Беларусь и ЕС могут укреплять свои отношения. И, конечно же, в этом ключе мы очень заинтересованы в том, чтобы продвигать позитивные отношения между Беларусью и НАТО», — добавил Кришьянис Кариньш.

Беларусь и Латвия должны активно использовать свой транзитный потенциал — Румас

Беларусь и Латвия должны активно использовать свой транзитный потенциал, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас сегодня на встрече с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем, передает корреспондент БЕЛТА. «Как соседи и одновременно страны с высоком транзитным потенциалом мы должны выстраивать конструктивный прагматичный диалог и активно использовать преимущества своего геополитического положения. Транспортно-логистическая сфера всегда была стратегическим направлением нашего сотрудничества», — сказал Сергей Румас. Премьер-министр предложил обсудить на сегодняшней встрече «направления, где можем добавить в нашем сотрудничестве». По его словам, у Беларуси и Латвии хорошая динамика взаимодействия в сферах IT, туризма. «В Беларуси созданы беспрецедентные условия для развития бизнеса в Парке высоких технологий, индустриальном парке «Великий камень». И мы видим интерес, который латвийский бизнес предъявляет к этим паркам», — добавил глава белорусского правительства. Сергей Румас отметил, что Латвия традиционно входит в число важнейших торговых партнеров и инвесторов в Беларуси. «Уверен, что тот небольшой спад во взаимном товарообороте, который мы наблюдали в 2019 году, успешно преодолеем в текущем году. Тем более что кроме традиционных областей сотрудничества у нас активно развиваются новые высокотехнологичные направления, хороший уровень взаимодействия отмечается в инвестиционной сфере, устойчиво растет количество совместных бизнес-проектов», — сказал премьер-министр. По его словам, успешно реализуется межправительственный план мероприятий на среднесрочную перспективу, который объединяет основные направления совместной работы — от транспорта и логистики до медицины и образования. «Этот план — хорошая основа для работы белорусско-латвийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству», — считает Сергей Румас. https://www.belta.by