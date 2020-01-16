Реальные денежные доходы белорусов за январь-ноябрь 2019 года выросли на 6,3 процента

Источник материала: Ежедневник





Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – ноябре 2019 года составили 106,3% к уровню января – ноября 2018 года. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.

Под реальными располагаемыми денежными доходами населения понимают доходы, которые остаются после выплат налогов, сборов и взносов, пересчитанные на инфляцию.