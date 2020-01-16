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Реальные денежные доходы белорусов за январь-ноябрь 2019 года выросли на 6,3 процента
16.01.2020 09:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – ноябре 2019 года составили 106,3% к уровню января – ноября 2018 года. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.
Под реальными располагаемыми денежными доходами населения понимают доходы, которые остаются после выплат налогов, сборов и взносов, пересчитанные на инфляцию.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – ноябре 2019 года составили 106,3% к уровню января – ноября 2018 года. Об этом сообщили в...
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