ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко за 25 лет не убедил: белорусы не верят в светлое будущее страны

16.01.2020 10:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Почти 60% белорусов считают, что будущее страны пессимистично, говорят в исследовательском центре EAST Center.


Какое исследование провел EAST Center?

Исследовательский центр Eurasian States in Transition Research Center (EAST Center), изучающий постсоветские и восточноевропейские страны, опубликовал результаты нового опроса. 

У респондентов из Беларуси, Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины узнали, как они видят будущее своей страны.



И как результаты?

Оказалось, что самый тревожный взгляд на будущее страны у белорусов: 59% опрошенных не ждут от грядущего ничего хорошего. На втором месте по уровню пессимизма украинцы – там негатив лидирует у 52% респондентов.

А вот самый позитивный взгляд на новый этап в жизни страны у армян: 70% населения смотрят в будущее с оптимизмом. 

Авторы исследования связывают это с положительным отношением к новому руководству страны.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти 60% белорусов считают, что будущее страны пессимистично, говорят в исследовательском центре EAST Center.
 
Новости дня
Новости разные
 
Каранкевич: Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с РФ до конца января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика