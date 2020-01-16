Лукашенко за 25 лет не убедил: белорусы не верят в светлое будущее страны



Какое исследование провел EAST Center?

Исследовательский центр Eurasian States in Transition Research Center (EAST Center), изучающий постсоветские и восточноевропейские страны, опубликовал результаты нового опроса.





У респондентов из Беларуси, Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины узнали, как они видят будущее своей страны.













И как результаты?

Оказалось, что самый тревожный взгляд на будущее страны у белорусов: 59% опрошенных не ждут от грядущего ничего хорошего. На втором месте по уровню пессимизма украинцы – там негатив лидирует у 52% респондентов.





А вот самый позитивный взгляд на новый этап в жизни страны у армян: 70% населения смотрят в будущее с оптимизмом.





Авторы исследования связывают это с положительным отношением к новому руководству страны.