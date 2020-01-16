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Соболенко, Саснович и Герасимов узнали соперников на открытом чемпионате Австралии

16.01.2020 11:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мельбурне состоялась жеребьевка открытого чемпионата Австралии, который состоится с 20 января по 2 февраля. Попавшие в основную сетку одиночной части соревнований белорусы узнали соперников.


Фото: twitter.com/shenzhenopenwta

Арина Соболенко (12 WTA) — Карла Суарес Наварро (54 WTA)

Александра Саснович (99 WTA) — квалифаер

Егор Герасимов (98 ATP) — Каспер Рууд (46 ATP)

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Попавшие в основную сетку одиночной части соревнований белорусы узнали соперников.
 
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