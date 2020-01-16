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Соболенко, Саснович и Герасимов узнали соперников на открытом чемпионате Австралии
Источник материала: Tut.by
В Мельбурне состоялась жеребьевка открытого чемпионата Австралии, который состоится с 20 января по 2 февраля. Попавшие в основную сетку одиночной части соревнований белорусы узнали соперников.
Арина Соболенко (12 WTA) — Карла Суарес Наварро (54 WTA)
Александра Саснович (99 WTA) — квалифаер
Егор Герасимов (98 ATP) — Каспер Рууд (46 ATP)
Будет дополнено
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Попавшие в основную сетку одиночной части соревнований белорусы узнали соперников.
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