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С днем рождения области

16.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Председатель облисполкома Александр Турчин поздравил жителей центрального региона с 82-летием со дня образования Минской области.

— Именно 15 января 1938 года на карте огромной страны появилась Минщина, — отметил он в своем обращении. — Минская область развивается быстрыми темпами. И мне хотелось бы, чтобы мы не сбавляли оборотов. Моя глубокая убежденность в том, что все успехи — заслуга кадров. Все наши дела и достижения — благодаря людям. Поэтому я хотел бы поблагодарить тружеников Минщины, всех жителей региона и поздравить с очередным днем рождения области.

Также председатель Минского облисполкома пожелал региону активного развития, сделав акцент на улучшении благосостояния граждан.

Справочно. 15 января 1938 года Первая сессия Верховного Совета СССР приняла Постановление «Об изменении и дополнении статей Конституции СССР. О введении в БССР областного административного деления», согласно которому была образована Минская область.

Исторические же корни Минского края уходят в глубь веков: около 950 лет назад на берегах Свислочи появились первые поселения. Они дали начало и название городу Минску, а впоследствии — и столичной Минской области.

«НН».


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Теги: Минск
 
 
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Председатель облисполкома Александр Турчин поздравил жителей центрального региона с 82-летием со дня образования Минской области. — Именно 15 января 1938
 
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