ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске представили блокирующую фейковые новости систему

16.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Интернет-безопасность обсудили в Минске: в столице Беларуси прошел обучающий семинар для депутатов, передает телеканал «МИР 24».

Парламентариев познакомили с информационно-поисковой системой «Эталон». Она обеспечивает доступ к правовой информации и, по словам специалистов, способна бороться с распространением фейковых новостей.

«Нас захлестнула фейковая информация. И мы должны понимать, что информация в интернете – это та реальность, с которой мы все должны работать. Мы находимся в центре информационного противостояния. Единственное, что мы можем противопоставить, это свою правдивую информацию. Ни отмолчаться, ни не обращать внимания не получится никогда», – сказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич.

Кроме того, депутаты приступили к совершенствованию законодательства. Спикер Палаты представителей отметил, что пятилетка подходит к концу, и от каждой комиссии ждут не менее одного законопроекта.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информационно-поисковая система «Эталон» обеспечивает доступ к правовой информации и препятствует распространению фейков.
 
Новости дня
Новости разные
 
О достижениях и планах: председатель Могилёвского облисполкома Леонид Заяц провел пресс-конференцию для журналистов республиканских и региональных СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика