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В Минске представили блокирующую фейковые новости систему
16.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Интернет-безопасность обсудили в Минске: в столице Беларуси прошел обучающий семинар для депутатов, передает телеканал «МИР 24».
Парламентариев познакомили с информационно-поисковой системой «Эталон». Она обеспечивает доступ к правовой информации и, по словам специалистов, способна бороться с распространением фейковых новостей.
Кроме того, депутаты приступили к совершенствованию законодательства. Спикер Палаты представителей отметил, что пятилетка подходит к концу, и от каждой комиссии ждут не менее одного законопроекта.
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Информационно-поисковая система «Эталон» обеспечивает доступ к правовой информации и препятствует распространению фейков.
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