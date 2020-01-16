В Минске представили блокирующую фейковые новости систему

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Интернет-безопасность обсудили в Минске: в столице Беларуси прошел обучающий семинар для депутатов, передает телеканал «МИР 24».

Парламентариев познакомили с информационно-поисковой системой «Эталон». Она обеспечивает доступ к правовой информации и, по словам специалистов, способна бороться с распространением фейковых новостей.

«Нас захлестнула фейковая информация. И мы должны понимать, что информация в интернете – это та реальность, с которой мы все должны работать. Мы находимся в центре информационного противостояния. Единственное, что мы можем противопоставить, это свою правдивую информацию. Ни отмолчаться, ни не обращать внимания не получится никогда», – сказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич.

Кроме того, депутаты приступили к совершенствованию законодательства. Спикер Палаты представителей отметил, что пятилетка подходит к концу, и от каждой комиссии ждут не менее одного законопроекта.