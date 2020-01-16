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Как продлить стойкость парфюма: делимся советами по нанесению
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Какие виды парфюма бывают
Парфюм отличается долей концентрации масел в составе, это определяет степень их стойкости. В зависимости от нее парфюм делится на:
Духи — самый концентрированный и стойкий вид парфюма. Масса душистых веществ колеблется от 20 до 30%. Духи рекомендуется использовать в холодное время или для завершения вечернего туалета. Отличаются дороговизной и формой выпуска: как правило, это стеклянные флакончики с «палочкой-выручалочкой» для нанесения.
Парфюмерная вода по стойкости ассоциируется с духами, но считается более легким вариантом. Отличается от духов концентрацией душистых веществ (около 12−20%) и яркой выраженностью средних нот. В духах (для сравнения) больше выражены базовые ноты. Идеальны для использования в дневное время. Выпускаются в форме аэрозолей.
Туалетная вода — легкая парфюмерия с яркими верхними нотами. Душистых веществ меньше, чем в предыдущих вариантах — от 8 до 10%. При покупке туалетной воды настройтесь на частое обновление — степень стойкости у них низкая.
Одеколон обладает самой слабой стойкостью, т. к. душистых веществ в продукте всего 3−8%. Парфюмерия предназначена в основном для мужчин.
Кремы, лосьоны, дезодоранты и другие средства содержат менее 3% душистых веществ, поэтому запах менее стойкий и едва уловим.
Парфюм любого типа имеет ноты аромата, которые условно делятся на три категории.
При выборе парфюма обратите внимание не только на тип продукции, но и на состав. Так, самыми долговечными будут те ароматы, в состав которых входят мускатные, древесные ноты. Морские, цветочные, цитрусовые — менее стойкие. Также на стойкость аромата влияют место и способ нанесения.
Зоны нанесения парфюма
Прежде чем перейти к способам нанесения, давайте разберемся: куда правильно наносить духи? Запомните простое правило: парфюм (особенно стойкий) следует наносить на так называемые «точки пульса» — запястье, шею, сгиб локтя, впадину ключиц, мочку уха и под колено. В этих зонах кровяные сосуды расположены максимально близко, что способствует полному раскрытию парфюма под температурой тела.
Способы нанесения парфюма
Держите правило четырех НЕ, которые подскажут, как и куда правильно наносить духи.
Теперь вы понимаете: нехитрые советы о том, как и куда наносить парфюм, особенно важны, чтобы любимый аромат неизменно оставался при вас. Если вы в поиске того самого запаха, обращайтесь в
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