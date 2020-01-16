Как продлить стойкость парфюма: делимся советами по нанесению

Источник материала: Tut.by



Духи, парфюмерная и туалетная вода — все это невидимые, но важные элементы образа. Парфюм является нашей визитной карточкой, поэтому важно не только ответственно выбрать подходящий аромат, но и определиться с зоной покрытия. Как и куда наносить парфюм правильно, редакция TAM.BY рассказывает в этой статье.

Содержание:

Какие виды парфюма бывают





Парфюм отличается долей концентрации масел в составе, это определяет степень их стойкости. В зависимости от нее парфюм делится на:

духи;

парфюмерную воду;

туалетную воду;

одеколон;

кремы, лосьоны, дезодоранты и т.д.

Духи — самый концентрированный и стойкий вид парфюма. Масса душистых веществ колеблется от 20 до 30%. Духи рекомендуется использовать в холодное время или для завершения вечернего туалета. Отличаются дороговизной и формой выпуска: как правило, это стеклянные флакончики с «палочкой-выручалочкой» для нанесения.

Парфюмерная вода по стойкости ассоциируется с духами, но считается более легким вариантом. Отличается от духов концентрацией душистых веществ (около 12−20%) и яркой выраженностью средних нот. В духах (для сравнения) больше выражены базовые ноты. Идеальны для использования в дневное время. Выпускаются в форме аэрозолей.

Туалетная вода — легкая парфюмерия с яркими верхними нотами. Душистых веществ меньше, чем в предыдущих вариантах — от 8 до 10%. При покупке туалетной воды настройтесь на частое обновление — степень стойкости у них низкая.

Одеколон обладает самой слабой стойкостью, т. к. душистых веществ в продукте всего 3−8%. Парфюмерия предназначена в основном для мужчин.

Кремы, лосьоны, дезодоранты и другие средства содержат менее 3% душистых веществ, поэтому запах менее стойкий и едва уловим.

Парфюм любого типа имеет ноты аромата, которые условно делятся на три категории.

Верхние ноты. Это первые ароматические «нотки», которые вы чувствуете после нанесения. Отличаются слабой стойкостью, быстро исчезают.

Средние ноты. Это «сердце» аромата, сменяющее верхние ноты после выветривания.

Базовые ноты. Проявляются после верхних и средних, держатся дольше всех.

При выборе парфюма обратите внимание не только на тип продукции, но и на состав. Так, самыми долговечными будут те ароматы, в состав которых входят мускатные, древесные ноты. Морские, цветочные, цитрусовые — менее стойкие. Также на стойкость аромата влияют место и способ нанесения.

Зоны нанесения парфюма





Прежде чем перейти к способам нанесения, давайте разберемся: куда правильно наносить духи? Запомните простое правило: парфюм (особенно стойкий) следует наносить на так называемые «точки пульса» — запястье, шею, сгиб локтя, впадину ключиц, мочку уха и под колено. В этих зонах кровяные сосуды расположены максимально близко, что способствует полному раскрытию парфюма под температурой тела.

Способы нанесения парфюма





Точечно. Из пункта со стойкими духами мы помним, что концентрированный аромат лучше наносить на определенные зоны (запястье, шею, почку и т.д.). Набирать духи следует пробкой с длинным наконечником, достаточно всего капли на каждую точку.

Диффузно. Если вы пользуетесь парфюмерной или туалетной водой в спрее, то разбрызгайте ее перед собой и встаньте под облако парфюма. Концентрация такой продукции ниже, поэтому возникнет необходимость повторять ритуал в течение дня.

После душа. Один из важнейших способов нанесения парфюма — использование аромата после душа или ванной. Чистая и распаренная кожа отлично впитывает запах, особенно после увлажнения. Если ваша кожа сухая, предварительно увлажните ее лосьоном или кремом — это позволит закрепить аромат. Некоторые производители парфюмерии выпускают смягчающие средства с той же отдушкой, что и духи, чтобы ароматы не смешивались.

На одежду. Самый популярный способ нанесения парфюма, но менее стойкий. Дело в том, что одежда хорошо впитывает запахи, но плохо «возвращает» их. Таким образом, вы рискуете смешать аромат любимого парфюма с нежелательными посторонними.

Держите правило четырех НЕ, которые подскажут, как и куда правильно наносить духи.

Не распыляйте парфюм на светлую одежду, чтобы не оставить пятен и разводов. Не используйте спреи на одежде, иначе запахи смешаются. Не растирайте парфюм на запястьях: дайте ему высохнуть и раскрыться постепенно. Не брызгайте парфюм прямо на волосы. Лучше нанесите каплю духов на расческу и проведите ею по волосам — такой способ оставит тонкий шлейф при поворотах головы.

Теперь вы понимаете: нехитрые советы о том, как и куда наносить парфюм, особенно важны, чтобы любимый аромат неизменно оставался при вас. Если вы в поиске того самого запаха, обращайтесь в интернет-магазины парфюмерии и косметики из каталога TAM.BY.