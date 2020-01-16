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Белорусскому бизнесу компенсируют до 50 % затрат на зарубежные выставки
16.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Заграница становится ближе. Белорусским предпринимателям компенсируют до 50 % затрат на зарубежные выставки, сообщает телеканал «МИР 24».
Поддержка от государства поможет увеличить экспорт товаров и услуг. Именно на выставках предприниматели знакомятся друг с другом, заключают выгодные контракты. Среди бизнесменов Беларуси желающих заявить о себе за рубежом становится все больше, но не у всех есть на это средства.
Только в 2020 году Беларусь намерена участвовать в 15 международных форумах.
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Поддержка от государства поможет увеличить экспорт товаров и услуг. Только в 2020 году страна намерена участвовать в 15 международных форумах.
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