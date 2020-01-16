Белорусскому бизнесу компенсируют до 50 % затрат на зарубежные выставки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заграница становится ближе. Белорусским предпринимателям компенсируют до 50 % затрат на зарубежные выставки, сообщает телеканал «МИР 24».

Поддержка от государства поможет увеличить экспорт товаров и услуг. Именно на выставках предприниматели знакомятся друг с другом, заключают выгодные контракты. Среди бизнесменов Беларуси желающих заявить о себе за рубежом становится все больше, но не у всех есть на это средства.

«Для малого и среднего бизнеса участие в выставках за рубежом порой является мероприятием достаточно затратным. И не все могут себе это позволить. С тем, чтобы эту ситуацию улучшить и поддержать вот такие предприятия, был принят 412-й указ президента, который призван оказать финансовую поддержку предприятиям, которые бы хотели поучаствовать в крупнейших выставках», – указал директор выставочного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты Беларуси Евгений Введенский.

«Выставочная деятельность за рубежом – это основной рычаг для того, чтобы продвигать белорусские товары на зарубежные рынки. Если мы не будем себя показывать на этих выставках, мы будем там отсутствовать, значит, нас нет на рынке», – отметил директор Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерий Садохо.

Только в 2020 году Беларусь намерена участвовать в 15 международных форумах.