Завод БЕЛДЖИ сообщил, что программа льготного кредитования для покупки Geely будет продолжена

Источник материала: Tut.by

Более 90% покупок отечественных Geely проводится с привлечением льготных кредитов. Это и есть один из секретов успеха марки на белорусском рынке. До недавних пор на заводе уклончиво отвечали о том, будет ли продолжена программа льготного кредитования и в 2020 году, — мол, договариваемся с банками. Сегодня директор СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский подтвердил, что белорусы по-прежнему смогут покупать автомобили Geely с использованием льготного кредита.





На первоначальном этапе, когда заработал завод и автомобили начали поступать в продажу, льготный кредит выгодно отличался от всего, что предлагали другие марки — 1,9% годовых первые три года, а далее — ставка рефинансирования плюс 2,5 процентного пункта. Программа, что называется, выстрелила.

Но в марте прошлого года завод и банки пересмотрели условия программы. По ставке 1,9% теперь можно купить только седан Geely Emgrand 7. На кроссоверы Emgrand X7 и Atlas действует новая ставка — 3,9% годовых первые три года, далее — ставка рефинансирования плюс 3,9 процентного пункта.

Последняя редакция ставок будет действовать и в 2020 году. На примере прошлого года мы видим, что рост процентной ставки никак не повлиял на спрос — наоборот, он растет завидными темпами. Но, по слухам, новые модели, которые будут выпускаться методом крупноузловой сборки, придется покупать по стандартным банковским ставкам автокредитования. Но очевидно, что завод БЕЛДЖИ все же продумает какую-то программу стимулирования.