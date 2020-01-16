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Госдума России рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны
Источник материала: СТВ
Новости России. Государственная дума России рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главу Федеральной налоговой службы на место ушедшего в отставку Дмитрия Медведева предложил Владимир Путин. Пленарное заседание по этому вопросу состоится уже сегодня, 16 января.
Напомним, накануне по итогам послания российского лидера к Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство в полном составе
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Новости России. Государственная дума России рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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