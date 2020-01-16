Госдума России рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны

Источник материала: СТВ

Новости России. Государственная дума России рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Главу Федеральной налоговой службы на место ушедшего в отставку Дмитрия Медведева предложил Владимир Путин. Пленарное заседание по этому вопросу состоится уже сегодня, 16 января.









Напомним, накануне по итогам послания российского лидера к Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство в полном составе складывает полномочия . Такое решение премьер объяснил предложениями главы государства о внесении фундаментальных изменений в Конституцию страны, которые повлияют на баланс всех ветвей власти.

Дмитрий Медведев займёт должность заместителя главы Совета безопасности России



