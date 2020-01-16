Лукашенко предлагает серьезно расширить сотрудничество между Беларусью и Латвией

Источник материала: Ежедневник





Об этом глава государства заявил на встрече с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

Александр Лукашенко подчеркнул, что еще во времена Советского Союза экономические связи двух стран были очень сильными, однако многое утеряно за последние годы, сообщает пресс-служба главы государства.

"Но важно не столько смотреть назад, сколько обращать свое внимание и взор вперед. И в этом плане наметилось много направлений сотрудничества между Беларусью и Латвией", - сказал он.

"Надо обсудить все вопросы, чтобы мы четко, искренне, откровенно шли на сотрудничество друг с другом. Чтобы потом не упрекать один другого и не преодолевать барьеры, которые мы можем создать в случае, если мы не договоримся, не обсудим те или иные проблемы сегодня", - сказал белорусский лидер.

"В отличие от других балтийских государств фон хороший сотрудничества между нашими странами. Я полагаю, что нам надо воспользоваться этим моментом и серьезно расширить наше сотрудничество. Тем более, что от его расширения мы видим большую выгоду (если говорить об экономике) как для Латвии, так и для Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что белорусская сторона серьезно готовится к его визиту в Латвию. "Спасибо всем Вам и Вашим коллегам за приглашение посетить эту дружественную нам страну. Ваш визит в Минск я рассматриваю как серьезный этап подготовки договоренностей, которые могут быть окончательно утверждены во время моего приезда в Ригу", - отметил белорусский лидер.

В целом президент заявил о готовности ответить на любые вопросы и предложил премьер-министру откровенно обсудить все интересующие темы. "Надо обсудить все вопросы, чтобы мы четко, искренне, откровенно шли на сотрудничество друг с другом. Чтобы потом не упрекать один другого и не преодолевать барьеры, которые мы можем создать в случае, если мы не договоримся, не обсудим те или иные проблемы сегодня", - сказал белорусский лидер.

Кришьянис Кариньш в свою очередь отметил, что Латвия заинтересована развивать хорошие отношения с Беларусью. "Для нас важно видеть независимую, стабильную и процветающую Беларусь", - сказал он.