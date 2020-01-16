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Медалью «За трудовые заслуги» награжден тракторист-машинист Станислав Иосифович Патук

16.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Указом  Президента Республики Беларусь от 8 января 2020 года за многолетний добросовестный труд, примерное выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в развитие сельского хозяйства медалью «За трудовые заслуги» награжден тракторист-машинист сельскохозяйственного производства филиала «Азот Агро» унитарного сельскохозяйственного предприятия «Новый Двор-Агро» Станислав Иосифович Патук.

Медалью «За трудовые заслуги» награжден тракторист-машинист Станислав Иосифович Патук

Станиславу Иосифовичу 57 лет. Родился он и живет в д. Лугомовичи. И всю жизнь отдал труду в одном хозяйстве по месту проживания  - филиалу «Азот Агро». Колхозы и реорганизованные сельхозпредприятия, в которых он работал, назывались по-разному имени Калинина, «Советская Белоруссия», «Беларусь», «Лелюкинский». А он сорок лет трудился и продолжает трудиться на местных землях.

Крепкие селянские корни у Патука. Дед еще при Польше трудился на местных полях, жил довольно богато, 10 гектаров земли имел, сенокосы, лес. Но становление легким не назовешь. Мать растила его одного, работая в школе техработником, воспитывала без отца.

И при первой возможности стал работать. Закончил школу в 1979-м, в армии не служил по семейным обстоятельствам.  Затем - 4 месяца учебы в Ивьевском СПТУ - и на работу. Первый выпуск, ускоренный - это уже история. В декабре начал учебу - а в апреле уже работал. Человек тридцать первых выпускников - все были уроженцами района. После 8-го,9-го классов получали профессию тракториста, были и старшие,  -  после армии, женатые. Автобус ходил 5 раз в день, ездил домой.

Три недели практического обучения в колхозе - и получил новый трактор. В то время работали по 2 человека на тракторе. Напарник «до белых мух на косилке», а он - пахал и сеял, прошел все виды работ. Лелюкинский механизатор Иван Беняш был его напарником.

Все время механизатором, начиная с 1980-го, - в апреле будет 40 лет. Заработал уже себе пенсию Станислав Иосифович.

Много поработал со льном - рвал с удовольствием. Колхоз был в льноводстве  на высоте, особенно когда руководил им Сергей Кузьмич Босько. Полтора миллиона рублей было на колхозном счету, «миллионером» хозяйство во многом стало именно из-за льна. Тысячу рублей в месяц мог заработать льновод. Дерзким хозяйственником был С.К. Босько. Мог в рукопашную пойти, отстаивая свои взгляды. В 4 утра объезжал фермы, структурные подразделения, требователен был к людям. Кадры были замечательные. Многие из них сделали карьеру в сельском хозяйстве, агрономом у Босько начинал Н.В. Хартоник, будущий руководитель Бакштовского колхоза. Г.В. Кантор, А.В. Андреев были хорошими председателями на лелюкинской земле.

Но на смену льну пришел картофель с нитратами, строительство животноводческого комплекса «съело» доходы по льну - лихие «девяностые» в корне изменили лицо всех сельхозпредприятий. Даже до забастовок доходило на работе.

Медалью «За трудовые заслуги» награжден тракторист-машинист Станислав Иосифович Патук
Но как бы ни было тяжело, работал механизатором. Третий трактор

Было много наград, грамот, поощрений за механизаторский труд. Была в советские времена даже медаль в 1986-м году.

Старался быть незаметным. Шесть парторгов когда-то уговаривали вступить в партию - отказался. С усмешкой оценивает то время: « Умные люди говаривали - партия не долговечна».

В отпуск механизатор сорок лет подряд уходит зимой. За 40 лет только один раз побывал в санатории, и то - добровольно-принудительно.

На конкурсе пахарей в 90-е из пяти раз четырежды занимал первые места, один раз - второе. И это при том, что штатным пахарем в хозяйстве не числился, выполнял другую работу. Почти не пахал - был лучшим пахарем десятилетия. Почитал книгу о требованиях к участникам конкурса, как надо настроил плуги - и «свежим» побеждал.

Как лучшему пахарю дали путевку в «Россь». Вспоминает это событие с юмором. Попались в компанию «минчане толковые» с высшим образованием, немного старше по возрасту. Младшим не отдали .Рассказывал им о сельском хозяйстве, своем видении его проблем и перспектив с низа, трактористской кабины. Было интересно. Примечательно, что 30 лет С.И. Патук живет без алкоголя, непьющий. Привычка ездить за рулем способствовала избавлению зависимости от спиртного.

И компания была в санатории непьющая, сообща бутылку не могли осилить. Круг общения был интересным,  - прогулки, беседы о жизни.

В советские времена побывал на экскурсиях в Москве, Питере. Потом отказывался от подобного - «болей зморышся».

Механизатор он от Бога.

Последнее время в зимний период трудится на ферме и «на химии» - в активный период сельхозгода. «Раптор» на больших колесах - его техника, побольше «Росы». Картофель,  где колея на 90, обработает. Химобработка, подкормка зерновых, свеклы - эффект от его труда неоценим.

Сам может научить любого, и не только механизаторов. Молодые сейчас любят мощную технику, а бывалого тракториста Патука устраивает его нынешняя работа. Даже в ночное время в случае необходимости его уговаривать сделать необходимое не приходится.

Он много читал в молодости, мог легко закончить вуз, школу закончил почти на «отлично» - пять «четверок», остальные «пятерки».

Женат, имеет две дочери.  Супруга Тереза Станиславовна  - повар в столовой, сейчас на КЗСе, чистит зерно к будущим посевам.

Ольга Патук, дочь, в школе секретарем трудится. Таня, младшая, в декретном отпуске, работала в магазине «Пачастунак». Внуку 9 месяцев. Так что последний год был полон добрых событий.

Любит холодную воду после парилки, каждая суббота для него сопряжена с городской баней. После бани обязательно с женой заедут к детям.

Незачем и некогда ставить свою баньку - работа. Не прельщают ни рыбалка, ни охота -  купить мясо или рыбу дешевле в магазине.

Вся его жизнь и помыслы - это труд на земле.

Награда нашла достойного человека.

В. ПОБОЛЬ.

Фото автора.

 
 
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Указом  Президента Республики Беларусь от 8 января 2020 года за многолетний добросовестный труд, примерное выполнение служебных обязанностей, значительный...
 
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