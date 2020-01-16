С чем едет в Минск латвийский премьер?

Кришьянис Кариньш. Планируется его встреча с главой Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом. Чего ожидают в Минске от визита руководителя латвийского правительства? Чем важна Латвия для Беларуси и наоборот? Минск с визитом 16 января прибывает латвийский премьер. Планируется его встреча с главой Беларусии премьер-министром Беларуси. Чего ожидают в Минске от визита руководителя латвийского правительства? Чем важна Латвия для Беларуси и наоборот?





Аналитик-международник Андрей Федоров отмечает, что в последнее время между Беларусью и Латвией складываются нормальные отношения, во время визита латвийского премьера на переговорах будет доминировать чисто экономическая тематика.





— Возможно, это будет транзит. Вероятно, будут пытаться через Латвию куда-то отправить электроэнергию с Белорусской АЭС. А вот политической составляющей тут не просматривается. Острых вопросов давно уже нет, — констатирует собеседник.





По мнению директора института «Палітычная сфера» Андрея Казакевича, Латвия важна для Беларуси главным образом как транзитер, в том числе и нефтепродуктов.





— В свете последних скандальных событий возможна проработка этого вопроса. Латвия, если говорить вообще о событиях последних лет, важна и как альтернатива Литве, это и возможный экспорт электроэнергии из Беларуси в Европейский союз. Важных политических вопросов я тут не вижу, основное содержание касается транзита, — подчеркивает политолог.





Поскольку Латвия является членом Европейского союза, там она может поднимать связанные с Беларусью вопросы, в решении которых важна позиция Латвии, например, по переговорному процессу с ЕС.





— С другой стороны, это не очень влиятельная страна, поэтому возможности ее достаточно ограничены, — считает Андрей Казакевич.





Что касается интереса Латвии к Беларуси, то он заключается в вопросах экономики: если экономическое сотрудничество будет усиливаться, в том числе транзитное, то это реальные деньги для Латвии.





— Кроме того, это вопросы безопасности, поскольку Беларусь является соседом Латвии. Это вопросы военного противостояния с Россией, миграции, транспортных услуг. Что же касается возможного визита в Латвию Александра Лукашенко, то тут я ничего не прогнозирую, — говорит политолог. – Сейчас у Беларуси с Западом не так много проблем, основные — на Востоке.





Андрей Федоров обращает внимание, что сейчас Литва и Латвия конкурируют за белорусский транзит.





Власти Беларуси активничают в латвийских портах в пику Литве





— Поскольку с Литвой у нас в настоящее время отношения, мягко говоря, не лучшие, то, возможно, Рига хочет воспользоваться ситуацией и перетянуть часть одеяла на свою сторону, — не исключает аналитик.





Он вполне допускает, что поездка официального белорусского лидера в Латвию в этом году может иметь место.





— Если ничего экстраординарного не произойдет, то этот визит состоится. На данный момент никаких серьезных препятствий я не вижу, — заключил эксперт.