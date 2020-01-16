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Дарья Домрачева запланировала для дочки первый поход в музей
Источник материала: СТВ
Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева призналась, что запланировала впервые сводить дочку в музей.
Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram. Сейчас семья находится в Германии, недалеко от Рупольдинга, где проходит очередной этап Кубка мира по биатлону.
Дарья Домрачева:
Пост биатлонистка сопроводила снимком с огромным мамонтом.
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Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева призналась, что запланировала впервые сводить дочку в музей. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram....
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