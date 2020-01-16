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Дарья Домрачева запланировала для дочки первый поход в музей

16.01.2020 10:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева призналась, что запланировала впервые сводить дочку в музей.  

Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram. Сейчас семья находится в Германии, недалеко от Рупольдинга, где проходит очередной этап Кубка мира по биатлону. 

Дарья Домрачева запланировала для дочки первый поход в музей
Фото: instagram.com/dadofun

Дарья Домрачева:  
Тут вот какое дело – в местечке, где мы обосновались на этом ЭКМ, совсем рядом с Рупольдингом, были обнаружены останки мамонта. Запланировали на днях с Ксенией первый для нее поход в музей.     

Дарья Домрачева запланировала для дочки первый поход в музей
Фото: instagram.com/dadofun

Пост биатлонистка сопроводила снимком с огромным мамонтом.     

«Остались очень довольны». Дарья Домрачева с мужем и дочкой распаковали новогодние подарки (читать далее).   

Люди в материале: Дарья Домрачева
 
 
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Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева призналась, что запланировала впервые сводить дочку в музей.   Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram....
 
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