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В исправительных колониях заключенным разрешат видеосвязь с родными

16.01.2020 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает "Могилевская веса", первыми “пилотными” колониями станут бобруйская и могилёвская.

В исправительных колониях заключенным разрешат видеосвязь с родными
Фото: bobrlife.by
В качестве инструмента для видео-звонка используется бесплатная программа Skype, которая является стандартным приложением операционной системы Windows и есть практически у всех интернет-пользователей. В первые дни нового года такой вид связи был опробован в Бобруйской исправительной колонии №2.

Пока звонки по скайпу разрешили только единицам: в бобруйской ИК-2 были отобраны по одному осуждённому от каждого отряда, которым в качестве поощрения было разрешено заранее предупредить родственников о возможности общения через видеосвязь. Для этого было нужно, чтобы у обоих абонентов была компьютерная техника, подключенная к всемирной сети. Эксперимент прошёл успешно, и даже зашёл разговор о возможном применении приложения-мессенджера Viber, как более современного.

Вероятно, подобный эксперимент в скором времени будет проведён и в могилёвской ИК-15. В частности, именно в могилёвской колонии представители администрации неофициально сообщили узникам, что обсуждается вопрос использования приложения Viber.

Корреспондент журнала о правах человека MSPRING.ONLINE предпринял попытку взять комментарий у руководства Департамента исполнения наказаний (ДИН), но дозвониться удалось лишь в приёмную замначальника Департамента – начальника управления тылового обеспечения.

Там посчитали, что этот вопрос находится не в их компетенции и посоветовали обратиться к дежурному. Дежурный, в свою очередь, посоветовал записаться на приём к замначальника или обратиться в пресс-службу ДИН по телефону (17) 385-96-87. Но оказалось, что пресс-службы давно нет, а этот номер используется как телефон доверия.

ПРОБЛЕМА ЗВОНКОВ


В настоящее время осуждённые имеют право на телефонные разговоры, которые предоставляются по письменному заявлению, в котором указываются адрес, фамилия, имя и отчество, степень родства, номер телефона абонента и продолжительность разговора. По закону телефонные звонки ограничены пятнадцатью минутами, но на практике разговор с родными длится всего около 4-5 минут. В исправительных колониях на звонки отводится лишь полтора часа в неделю на один отряд, в котором может находиться до 150 человек.

Телефонные разговоры проводятся под контролем администрации согласно соответствующей инструкции, разрабатываемой администрацией ИУ. Осужденные могут приобретать телефонные карты в магазине исправительного учреждения за счет средств на их лицевых счетах, либо получать от родственников в установленном порядке.
 
 
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Как сообщает "Могилевская веса", первыми “пилотными” колониями станут бобруйская и могилёвская.
 
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