В исправительных колониях заключенным разрешат видеосвязь с родными

В качестве инструмента для видео-звонка используется бесплатная программа Skype, которая является стандартным приложением операционной системы Windows и есть практически у всех интернет-пользователей. В первые дни нового года такой вид связи был опробован в Бобруйской исправительной колонии №2.





Пока звонки по скайпу разрешили только единицам: в бобруйской ИК-2 были отобраны по одному осуждённому от каждого отряда, которым в качестве поощрения было разрешено заранее предупредить родственников о возможности общения через видеосвязь. Для этого было нужно, чтобы у обоих абонентов была компьютерная техника, подключенная к всемирной сети. Эксперимент прошёл успешно, и даже зашёл разговор о возможном применении приложения-мессенджера Viber, как более современного.





Вероятно, подобный эксперимент в скором времени будет проведён и в могилёвской ИК-15. В частности, именно в могилёвской колонии представители администрации неофициально сообщили узникам, что обсуждается вопрос использования приложения Viber.





Корреспондент журнала о правах человека MSPRING.ONLINE предпринял попытку взять комментарий у руководства Департамента исполнения наказаний (ДИН), но дозвониться удалось лишь в приёмную замначальника Департамента – начальника управления тылового обеспечения.





Там посчитали, что этот вопрос находится не в их компетенции и посоветовали обратиться к дежурному. Дежурный, в свою очередь, посоветовал записаться на приём к замначальника или обратиться в пресс-службу ДИН по телефону (17) 385-96-87. Но оказалось, что пресс-службы давно нет, а этот номер используется как телефон доверия.





ПРОБЛЕМА ЗВОНКОВ





В настоящее время осуждённые имеют право на телефонные разговоры, которые предоставляются по письменному заявлению, в котором указываются адрес, фамилия, имя и отчество, степень родства, номер телефона абонента и продолжительность разговора. По закону телефонные звонки ограничены пятнадцатью минутами, но на практике разговор с родными длится всего около 4-5 минут. В исправительных колониях на звонки отводится лишь полтора часа в неделю на один отряд, в котором может находиться до 150 человек.





Телефонные разговоры проводятся под контролем администрации согласно соответствующей инструкции, разрабатываемой администрацией ИУ. Осужденные могут приобретать телефонные карты в магазине исправительного учреждения за счет средств на их лицевых счетах, либо получать от родственников в установленном порядке.