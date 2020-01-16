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В Гомеле водителя Opel, который пьяным в Рождество насмерть сбил женщину, отправили в СИЗО

16.01.2020 10:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водителя, сбившего утром 7 января в Гомеле на улице Ильича женщину, взяли под стражу, сообщили в прокуратуре.


Известно, что погибшая ранее работала в милиции, а водитель служил в Гомельском погранотряде.

Напомним, трагедия произошла около восьми часов утра 7 января. 27-летний водитель Opel ехал по улице Ильича, на пересечении с Ленинградской он сбил 55-летнюю женщину. По предварительной информации, женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм она умерла на месте.

Медицинское освидетельствование показало у водителя 1,6 промилле алкоголя в крови.

 
Теги: Гомель
 
 
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Погибшая ранее работала в милиции, а водитель служил в Гомельском погранотряде.
 
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