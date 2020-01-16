В Гомеле водителя Opel, который пьяным в Рождество насмерть сбил женщину, отправили в СИЗО

Источник материала: Tut.by

Водителя, сбившего утром 7 января в Гомеле на улице Ильича женщину, взяли под стражу, сообщили в прокуратуре.





Известно, что погибшая ранее работала в милиции, а водитель служил в Гомельском погранотряде.

Напомним , трагедия произошла около восьми часов утра 7 января. 27-летний водитель Opel ехал по улице Ильича, на пересечении с Ленинградской он сбил 55-летнюю женщину. По предварительной информации, женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм она умерла на месте.

Медицинское освидетельствование показало у водителя 1,6 промилле алкоголя в крови.