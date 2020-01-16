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В Гомеле водителя Opel, который пьяным в Рождество насмерть сбил женщину, отправили в СИЗО
Источник материала: Tut.by
Водителя, сбившего утром 7 января в Гомеле на улице Ильича женщину, взяли под стражу,
Известно, что погибшая ранее работала в милиции, а водитель служил в Гомельском погранотряде.
Медицинское освидетельствование показало у водителя 1,6 промилле алкоголя в крови.
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Погибшая ранее работала в милиции, а водитель служил в Гомельском погранотряде.
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