«Верните цензуру». Минчанин считает, что «Холопу» поставили неправильный возрастной рейтинг

Источник материала: Tut.by

На днях в редакцию TUT.BY пришло письмо от читателя, который пожаловался, что содержание популярной российской комедии «Холоп» абсолютно не соответствует выставленному ей возрастному рейтингу «12+». В связи с этим мы задались вопросами: кто в Беларуси отвечает за присвоение прокатного рейтинга? Что вообще можно показывать в фильмах «12+»? Можно ли пойти с ребенком на ленту, до которой он еще «не дорос»? AFISHA.TUT.BY разбирается в спорных моментах.



Кадр из фильма «Холоп»

О чем фильм «Холоп»: молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе со своей любовницей и ее старинным другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. В тексте могут встречаться незначительные спойлеры.

Читатель TUT.BY написал в редакцию письмо о своем неудачном походе в кино. В качестве фильма для семейного просмотра с 12-летней дочерью он выбрал картину «Холоп», прокатный рейтинг которого как раз «12+». Цитируем часть его письма:

— 7 января в великий праздник решили всей семьей сходить на фильм «Холоп». Он начался с предложения главного героя девушке оказать ему интимную услугу в автомобиле. Мы с женой чуть от стыда не сгорели. Нашлись и те, кто ушел с детьми сразу. Далее этот парень начал мочиться на остановке, просил «бабу» и каждые 10 минут в фильме звучало слово «секс». Весь сценарий был «закручен» вокруг похоти и интима. Алкоголь и сигареты в фильме присутствуют постоянно. Главный герой, его отец и любимая женщина отца пили спиртное в каждом кадре. А потом мы удивляемся, что у детей половая жизнь с 10 лет.

«Позорище» — так читатель называет свой семейный поход в кино. Автор письма считает, что в период зимних каникул в кинотеатрах детям, кроме «вышеуказанной чернухи», смотреть нечего, и просит «вернуть цензуру». А также связывает рейтинг фильма с его попыткой «срубить денег за прокат».

«Холоп» действительно лидирует в минском прокате на протяжении трех недель и уже назван самой кассовой комедией в истории российского кино. При этом следует напомнить, что во время новогодних праздников в минских кинотеатрах крутили много других фильмов для детей: «Холодное сердце 2» (6+), «Фиксики против кработов» (6+), «Ходячий замок» (12+), «Букашки 2» (0+), «Клара и волшебный дракон» (6+) и «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+) и «Приключения олененка» (6+).

Кто решает, какой рейтинг будет у фильма?

Присвоением возрастных категорий фильмам в Беларуси занимается отдел информационно-аналитического обеспечения дополнительного образования взрослых Института повышения квалификации и переподготовки кадров в БГУКИ. Здесь работают несколько специалистов, которые по заказу Министерства культуры устанавливают возрастные маркировки для картин.

AFISHA.TUT.BY связалась с ведущим специалистом этого отдела Аленой Калюновой. Именно она присвоила «Холопу» рейтинг «12+».

— Мы смотрим фильмы по обращениям прокатчиков и дистрибьюторов в первый день проката и сразу же выставляем возрастную категорию. При присвоении оценки мы ориентируемся на Положение о возрастной квалификации , где зафиксированы основные принципы. Лента оценивается целиком, а не по отдельным моментам, а самое главное в фильме — это тема и идея. В «Холопе» нет ни эпизодического насилия, ни злоупотребления алкоголем или наркотиками. Зато в нем есть сильное нравственное звучание, он о том, как человек перевоспитывается, что в него надо верить и создавать для него условия. Это кино в принципе полезно смотреть именно в подростковом возрасте, когда есть большие соблазны [современного мира].



Кадр из фильма «Холоп»

Специалист отмечает, что российские коллеги тоже присвоили «Холопу» рейтинг «12+». Алена добавляет, что, по ее мнению, к 16 годам люди уже могут иметь собственное представление о мажорах (главный герой комедии как раз такой. — Прим. ред.), а подросток 12 лет — это формирующийся человек, и важно, что он в целом поймет после просмотра фильма:

— В «Холопе» действительно есть и приставание к девушке, и сцена, где герой мочится, зритель все совершенно правильно подметил. Но это показывается для того, чтобы обозначить неприемлемый для человека образ жизни и форму поведения. Мажоров показывают везде: по телевидению они с утра до вечера. В этом фильме звучит насмешка над их стилем жизни и его осуждение. И зал сопереживает, чтобы негодный мажор стал нормальным человеком, переосмыслил свою жизнь и покаялся. На мой взгляд, фильм очень поучительный.

Специалист делится, что люди нередко бывают недовольны возрастными категориями картин, причем кто-то считает, что оценка очень высокая, для кого-то она же — низкая. По словам Алены, претензии читателя можно адресовать практически к любой картине, в том числе к «Иронии судьбы» и «Ну, погоди!». Поэтому перед походом в кино она советует родителям ознакомиться с аннотациями и трейлерами к фильмам, ведь возрастные маркировки унифицированы, а все дети и родители — разные.

К слову, на недавней пресс-конференции о планах минского «Киновидеопроката» начальник отдела репертуарного прогнозирования и планирования Ольга Боговарова сообщила, что минчане с удовольствием ходят на сеансы «Холопа», поэтому показы фильма будут продлеваться.

Что вообще можно показывать в фильмах «12+»?

Если читатель все-таки хочет обжаловать выставленный специалистом рейтинг, сделать это можно уже только в судебном порядке. При этом стоит учитывать, что существует Постановление Совета министров РБ № 871 от 25.10.2016, в котором четко прописано, что допустимо показывать в фильмах с разными прокатными рейтингами. На него и ориентируются эксперты. На всякий случай уточним, что каждая последующая категория включает в себя критерии предыдущей.

В фильмах «0+» могут встречаться эпизоды физического и психического насилия (за исключением сексуального насилия, сексуальной эксплуатации, сексуальных отношений с участием детей) в случае торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия, а также осуждения насилия. Такие эпизоды должны подаваться ненатуралистически.

В фильмах «6+» могут быть сцены преступлений и других общественно опасных деяний (занятие проституцией, попрошайничество, участие в азартных играх, действия, связанные с изготовлением, распространением порнографических материалов или предметов порнографического характера) при условии, что в картине не поощряется и не оправдывается их допустимость и критикуются те, кто их совершает. Здесь же могут быть эпизоды тяжелых заболеваний человека, травм, увечий, актов вскрытия трупов, самоубийств, членовредительств, несчастных случаев, аварий, катастроф, ненасильственной смерти без натуралистического показа их последствий.



Фото носит иллюстративный характер

В фильмах «12+» могут упоминаться и изображаться алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, токсические или другие одурманивающие веществ, а также табачные изделия без показа техники употребления при условии, что оно не оправдывается, а осуждается. В картине должно быть предупреждение об опасности употребления этих веществ.

В фильмах «16+» могут встречаться сцены, вызывающие желание употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, потреблять наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества, табачные изделия, но без показа техники употребления и при условии, что выражается негативное отношение к ним и содержится указание на опасность их употребления.

В фильмах этой категории могут показываться преступления или другие девиантные действия при условии, что все это не поощряется, а лица, совершающие их, осуждаются. Также здесь могут быть элементы эротики, не стимулирующие интерес к сексу и не носящие возбуждающего или оскорбительного характера.

Рейтинг «16+» присвоят ленте с элементами насилия (за исключением сексуального насилия, сексуальной эксплуатации, сексуальных отношений с участием детей) без натуралистического показа убийств и нанесения увечий. При этом должно выражаться сострадание к жертве и отрицательное отношение к жестокости — за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

В фильмах «18+» запрещен показ того, что содержит информацию ограниченного доступа и информацию, распространение которой законодательно запрещено в Беларуси.

Могут ли подростка пустить на фильм, до которого он еще «не дорос»?

На днях в белорусском Facebook всплыл еще один вопрос, связанный с темой прокатных рейтингов. 12 января культуролог Ольга Романова вместе с 14-летней дочерью хотела попасть на сеанс фильма Влады Сеньковой «II» , рейтинг которого «18+». У себя в Facebook Ольга рассказала , что в кинотеатре сети SilverScreen им отказались продавать билеты. Случившееся Романова называет примером госцензуры.

Главный специалист отдела по кинематографии Министерства культуры Анна Никитина объяснила AFISHA.TUT.BY, что по законодательству представителям кинотеатров действительно запрещено даже с согласия родителей и при их присутствии пропускать ребенка на фильм, рейтинг которого выше его возраста.



Кадр из фильма «II». Фото предоставлены продюсером картины

Это касается как государственных, так и частных кинотеатров. На сайте SilverScreen подробно расписано , на какие фильмы и почему могут не пустить подростков. На сайте кинокомплекса Falcon Club Бутик Кино также читаем : запрещается «посещать сеансы с ограничением „18+“ лицам, не достигшим данного возраста».

Следить за этим должны в первую очередь сотрудники кинотеатра. Чтобы избежать спорных ситуаций, лучше всего прихватить с собой в кино документ, удостоверяющий личность и возраст.

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