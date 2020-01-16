​26 января пройдет концерт «Жёлтые звёзды»

Источник материала: Аргументы и факты

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. Именно эта дата была выбрана потому, что в этот день советские войска освободили немецкий нацистский концентрационный лагерь Аушвиц Биркенау (территория современной Польши).

«Желтые звезды» - это вечер памяти, стержнем которого станет классическая музыка. Именно при помощи музыки слушатели смогут еще глубже погрузиться в тяжелые, но очень важные для каждого из нас воспоминания.

Каждый год специально для проекта «Жёлтые звёзды» создаётся уникальный симфонический оркестр, состав которого неповторим и идеально подходит именно для этого отдельно взятого концерта. В этом году за пультом приглашенный дирижер – Бомсок Йи (Австрия). В концерте также принимает участие Государственная академическая хоровая капелла им. Ширмы под руководством дирижёра Ольги Янум. В музыкальной программе представлены произведения Г. М. Вагнера, Э. Блоха, Л. Десятникова, Е. Лангер, А. Дубич. Солисты: Александр Рамм (виолончель) – лауреат XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского; Роман Минц (скрипка) – лауреат международных конкурсов.

Музыкальную программу вечера дополнит уникальная инсталляция еврейского автора кукол Валерии Гайшун, а также выставка «Десять человек. Десять судеб. Одна война» - вторая часть большого фотопроекта «Лица общины» Дмитрия Шеметкова и фотовыставка «Лучи света. Судьба женщин в годы Холокоста» (НАТИВ-израильский культурный центр при Посольстве Государства Израиль в Республике Беларусь/Яд Ва-Шем).

Организатор вечера памяти Анна ЛЕНЬКОВА рассказала о важности мероприятия: «Трагедия Холокоста коснулась и моей семьи. Моя прабабушка – Ирина Масюкевич – праведница народов мира. Во время Второй мировой войны она спасла еврейскую семью. Памятный камень с ее именем находится на аллее Праведников народов мира в Бобруйске, а также ее инициалы выгравированы на Стене почета Праведников народов мира в Яд Ва-Шем. Люди не должны вновь допустить такой трагедии, поэтому День памяти так важен для нас».

В 1990-е годы произведения еврейских композиторов стали общеизвестными. Среди них композиции Мечислава Вайнберга, Льва Абелиовича, Эди Тырманд, Генриха Вагнера, Исаака Шварца. Некоторые авторы в своих произведениях обращались к трагедии в своих семьях, другие – к трагедии всей нации. Именно произведением Исаака Шварца «Жёлтые звёзды» ознаменовалось окончание XX-го века, а премьера состоялась 10 мая 2000 года в Большом зале филармонии Санкт-Петербурга.

Композиция «Жёлтые звёзды» Исаака Шварца, ставшая ядром первого Минского концерта в 2018 году, и дала название этому проекту, который получил широкий общественный резонанс и стал важным для многих людей.

Концерт пройдёт при поддержке Посольства Федеративной Республики Германия в Минске, Посольства США в Республике Беларусь, Посольства Великобритании в Минске, Польского Института в Минске, Посольства Австрии в Республике Беларусь, Посольства Государства Израиль в Республике Беларусь, НАТИВ-Израильского Культурного Центра при Посольстве Государства Израиль в Республике Беларусь.