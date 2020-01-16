Сергей Политевич стал игроком «Шахтера»

Источник материала: Tut.by

Белорус Сергей Политевич пополнил ряды солигорского «Шахтера». С ним подписан контракт на три года. Об этом сообщается на сайте клуба.





Последним клубом 29-летнего защитника был казахстанский «Кайрат», с которым Сергей взял серебряные медали чемпионата и кубок страны и который покинул в качестве свободного агента.

До этого он поиграл в турецком «Генчлербирлиги», минском «Динамо», самарских «Крыльях Советов» и «Нафтане» из Новополоцка.

Политевич с 2014 года играет в составе национальной сборной по футболу.