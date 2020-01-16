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Сергей Политевич стал игроком «Шахтера»

16.01.2020 12:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорус Сергей Политевич пополнил ряды солигорского «Шахтера». С ним подписан контракт на три года. Об этом сообщается на сайте клуба.


Последним клубом 29-летнего защитника был казахстанский «Кайрат», с которым Сергей взял серебряные медали чемпионата и кубок страны и который покинул в качестве свободного агента.

До этого он поиграл в турецком «Генчлербирлиги», минском «Динамо», самарских «Крыльях Советов» и «Нафтане» из Новополоцка.

Политевич с 2014 года играет в составе национальной сборной по футболу.

 
 
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До этого он играл в Казахстане.
 
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