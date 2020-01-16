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Сергей Политевич стал игроком «Шахтера»
Источник материала: Tut.by
Белорус Сергей Политевич пополнил ряды солигорского «Шахтера». С ним подписан контракт на три года. Об этом сообщается на сайте клуба.
Последним клубом 29-летнего защитника был казахстанский «Кайрат», с которым Сергей взял серебряные медали чемпионата и кубок страны и который покинул в качестве свободного агента.
До этого он поиграл в турецком «Генчлербирлиги», минском «Динамо», самарских «Крыльях Советов» и «Нафтане» из Новополоцка.
Политевич с 2014 года играет в составе национальной сборной по футболу.
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До этого он играл в Казахстане.
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