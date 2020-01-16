«Не дай бог!» Лукашенко отреагировал на возможность матча Беларусь - Латвия на ЧМ по хоккею

Источник материала: Tut.by

Во время встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем была затронута тема подготовки к чемпионату мира по хоккею, который в 2021 году пройдет в Минске и Риге.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кариньш заявил, что с латвийской стороны все идет по плану.

«Мы крайне рады возможности проводить в следующем году чемпионат по хоккею вместе с вами, — подчеркнул он. — И что особенно приятно: белорусская и латвийская команда в разных дивизионах, поэтому, может, в конце чемпионата мы встретимся в Минске».

«Не дай бог!» — шутя отреагировал Александр Лукашенко. Он пояснил, что латвийцы в последнее время принесли белорусам много неприятностей на льду, поэтому в Минске этой встречи остерегаются.