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«Не дай бог!» Лукашенко отреагировал на возможность матча Беларусь - Латвия на ЧМ по хоккею
Источник материала: Tut.by
Во время встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем
Кариньш заявил, что с латвийской стороны все идет по плану.
«Мы крайне рады возможности проводить в следующем году чемпионат по хоккею вместе с вами, — подчеркнул он. — И что особенно приятно: белорусская и латвийская команда в разных дивизионах, поэтому, может, в конце чемпионата мы встретимся в Минске».
«Не дай бог!» — шутя отреагировал Александр Лукашенко. Он пояснил, что латвийцы в последнее время принесли белорусам много неприятностей на льду, поэтому в Минске этой встречи остерегаются.
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Во время встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем была затронута тематика подготовки к чемпионату мира...
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