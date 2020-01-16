Что сделать, чтобы повысить размер пенсии? Рекомендации профсоюза

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

С 1 января 2020 года пенсионный возраст в Беларуси увеличился еще на 6 месяцев. Для мужчин он теперь равен 62 годам, для женщин – 57. Однако и это не конечные даты выхода на заслуженный отдых для наших граждан.

Повышение пенсионного возраста в Беларуси будет реализовываться до 2022 года включительно. Каждый январь будет прибавляться по 6 месяцев до тех пор, пока возраст выхода на пенсию не достигнет для женщин 58 лет, а для мужчин – 63 лет.

При этом идет обсуждение относительно того, чтобы повышать пенсионный возраст и после 2022 года: или исключительно для женщин – до 60 лет, или для обоих полов – до 65 лет.

Все это делается не просто для того, чтобы люди больше работали. С увеличением срока выхода на пенсию в Беларуси у государства появляется возможность повышать пенсии за счет экономии бюджета.

Что нужно, чтобы получить пенсию?

Чтобы получить пенсию по возрасту у человека обязательно должен быть страховой стаж. В настоящее время он составляет 17,5 года, однако в 2025 году его планируют повысить до 20 лет.

Страховой стаж – общая продолжительность всех периодов трудовой деятельности, за которые уплачивались взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН).

В настоящее время в страховой стаж не входят:

обучение на дневных отделениях в средних специальных и высших учебных учреждениях;

служба в армии;

декретный отпуск;

периоды получения пособия по безработице;

отпуск по уходу за инвалидом (в том числе ребенком-инвалидом), лицом старше 80 лет.

Как повысить размер пенсии?

Если на ваш взгляд ваша пенсия слишком маленькая, повысить ее можно, поработав еще 5 лет после достижения пенсионного возраста. При этом нужно оформить необходимые документы и временно отказаться от заработанной пенсии. В таком случае за каждые 2 месяца работы ваша пенсия будет повышаться на 1% заработка, принятого для исчисления.

Если же вы еще не достигли пенсионного возраста, но уже обеспокоены вашим материальным состоянием в старости, то вот несколько рекомендаций, позволяющих защитить себя в будущем:

Откройте депозит.

Как правило, банковские вклады в нашей стране открываются на несколько лет, так что вам придется продлевать договор с банком. С другой стороны, будет возможность изучить более выгодные предложения и отнести ваши сбережения на пенсию в другой банк.

При выборе вклада на длительный срок стоит изучить не только процентную ставку, но и возможность досрочного отзыва, а также наличие капитализации процентов.

Вложитесь в облигации.

Облигации – это ценные бумаги, при помощи которых эмитент (тот, кто их выпускает) берет в долг средства у инвесторов, а последние получают шанс разместить и приумножить свои деньги. В Беларуси облигации выпускает Министерство финансов, банки, а также частные компании. При этом доходность этих бумаг зависит от рисков .

Пенсионное страхование.

Данный вариант накоплений позволяет получить прибавку к пенсии в течение определенного времени или даже пожизненно с возможностью наследования. Пенсионное страхование развито за границей, а в Беларуси только набирает популярность.

По информации сайта Федерации профсоюзов Беларуси

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