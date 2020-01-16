18 января в Минске пройдет Фестиваль самозаботы

18 января в культурном центре «Корпус» (просп. Машерова 9/8) пройдет Фестиваль самозаботы. Мероприятие представит из себя марафон лекций и воркшопов, посвященных теории и практике заботы о себе. Кроме этого, в рамках фестиваля можно будет получить консультацию психолога, расслабиться на медитации и пройти экспресс-тест на ВИЧ. Участие во всех активностях бесплатное, но необходима регистрация.

Современный мир таит в себе много угроз для здоровья и психического благополучия. Огромные объемы информации, рабочие перегрузки, истории большого успеха на каждом шагу усиливают недовольство собой и завышают требования к себе. Все чаще в публичном поле стали звучать разговоры о выгорании, тревожных состояниях, приступах паники и многих других психических состояниях, о которых мы ничего не знали или знали очень мало еще десять лет назад.

Найти новые способы заботы о себе и поговорить о тревоге, связанной с работой и активизмом, можно будет на Фестивале самозаботы 18 января в культурном центре «Корпус» (пр. Машерова 9/8). Весь день с 13.00 до 20.00 будут проводиться мероприятия, направленные на изучение и применение практик заботы о себе. На фестивале будут затронуты темы выгорания, арт-терапии, борьбы со стрессом, защиты личных границ, психотерапии и медитации. Посетители фестиваля также смогут получить консультацию психолога, расслабиться на медитации и пройти экспресс-тест на ВИЧ. Основной площадкой выступит культ.центр «Корпус». Часть программы пройдет в пространстве «Другi Паверх» и студии «KVARTAL».

Фестиваль организован совместными усилиями группы активистов. Организаторы ставят перед собой цель создать атмосферу, способствующую отдыху и вдохновению, а также научить посетителей фестиваля техникам, которые помогут им быть внимательнее к себе, своим чувствам и потребностям в повседневной жизни.

Участие во всех активностях бесплатное, но необходима регистрация . Регистрация на воркшопы, тренировку и консультации психолога ведется отдельно.