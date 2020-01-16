ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

18 января в Минске пройдет Фестиваль самозаботы

16.01.2020 11:27 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

18 января в Минске пройдет Фестиваль самозаботы
Фото из открытых источников

18 января в культурном центре «Корпус» (просп. Машерова 9/8) пройдет Фестиваль самозаботы. Мероприятие представит из себя марафон лекций и воркшопов, посвященных теории и практике заботы о себе. Кроме этого, в рамках фестиваля можно будет получить консультацию психолога, расслабиться на медитации и пройти экспресс-тест на ВИЧ. Участие во всех активностях бесплатное, но необходима регистрация.

Современный мир таит в себе много угроз для здоровья и психического благополучия. Огромные объемы информации, рабочие перегрузки, истории большого успеха на каждом шагу усиливают недовольство собой и завышают требования к себе. Все чаще в публичном поле стали звучать разговоры о выгорании, тревожных состояниях, приступах паники и многих других психических состояниях, о которых мы ничего не знали или знали очень мало еще десять лет назад.

Найти новые способы заботы о себе и поговорить о тревоге, связанной с работой и активизмом, можно будет на Фестивале самозаботы 18 января в культурном центре «Корпус» (пр. Машерова 9/8). Весь день с 13.00 до 20.00 будут проводиться мероприятия, направленные на изучение и применение практик заботы о себе.  На фестивале будут затронуты темы выгорания, арт-терапии, борьбы со стрессом, защиты личных границ, психотерапии и медитации. Посетители фестиваля также смогут получить консультацию психолога, расслабиться на медитации и пройти экспресс-тест на ВИЧ. Основной площадкой выступит культ.центр «Корпус». Часть программы пройдет в пространстве «Другi Паверх» и студии «KVARTAL».

Фестиваль организован совместными усилиями группы активистов. Организаторы ставят перед собой цель создать атмосферу, способствующую отдыху и вдохновению, а также научить посетителей фестиваля техникам, которые помогут им быть внимательнее к себе, своим чувствам и потребностям  в повседневной жизни.

Участие во всех активностях бесплатное, но необходима регистрация. Регистрация на воркшопы, тренировку и консультации психолога ведется отдельно.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участие во всех активностях бесплатное, но необходима регистрация. Регистрация на воркшопы, тренировку и консультации психолога ведется отдельно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что сделать, чтобы повысить размер пенсии? Рекомендации профсоюза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика