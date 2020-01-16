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Румас и Мезенцев обсудили сотрудничество с учетом новых назначений в правительстве РФ
16.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества с учетом новых назначений в российском правительстве.
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Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Беларуси Дмитрием Мезенцевым....
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