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Румас и Мезенцев обсудили сотрудничество с учетом новых назначений в правительстве РФ

16.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Румас и Мезенцев обсудили сотрудничество с учетом новых назначений в правительстве РФ

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества с учетом новых назначений в российском правительстве.

https://www.belta.by/

 
 
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Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Беларуси Дмитрием Мезенцевым....
 
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