«Минчанка» презентовала новый, миловидный образ своих волейболисток

Источник материала: Ежедневник





Команда «Минчанка» показала свой новый календарь, при помощи которого будет позиционировать своих волейболисток весь 2020 год. Девушки снялись в нижнем белье от «Милавицы», поразив всех не только своей красотой, но и миловидностью.

По словам пресс-атташе Волейбольного клуба «Минск», в состав которого входит «Минчанка», Алены Мойсиевич, свой фирменный календарь волейболистки выпускают ежегодно, каждый раз придумывая новый образ. Причем образ должен одновременно подчеркнуть характер каждого игрока и в то же время порадовать поклонников команды, которые редко имеют возможность видеть спортсменок не в игровой форме. Но на такой смелый шаг, как сняться в нижнем белье, девушки решились не сразу.

Еще при изготовлении календаря на 2017 год четыре девушки из команды ради эксперимента снялись в своем любимом белье. Результат вызвал одобрение со стороны общественности. А сам опыт съемки оказался удачным, поэтому для календаря на 2020 год все девушки «Минчанки» решили попробовать себя в новом откровенном образе. При выборе партнера в приоритете сразу оказалась «Милавица».

«Мы выбрали «Милавицу», потому что это известный своим высоким качеством белорусский бренд, визитная карточка нашей страны в индустрии моды, и кто как ни именитые белорусские спортсменки могут усилить положительное впечатление от бренда на международной арене. К тому же наши девочки знакомы с продукцией бренда и любят его, поэтому, прежде всего, участие в проекте было вначале одобрено волейболистками, а затем уже получило развитие в обсуждении с руководством клуба. Во время съемок некоторые игроки даже шутили, что могли бы сняться в своих комплектах, которые приобрели в магазинах Milavitsa ранее. Но, конечно, основная задача была показать на себе перспективную коллекцию 2020 года - результат получился превосходным», - рассказала маркетолог клуба Елена Круглая.

По ее словам, девочки не просто очень довольны, они в восторге. И не только сами девушки, а также их родственники и болельщики. Все сходятся во мнении, что образ белорусских спортсменок получился просто идеальным.

«Получилось очень красиво, сдержанно и нежно, без лишней эротики. Мы даже впервые увеличили размер самого календаря, сделав его значительно большим по просьбам болельщиков. Когда «Минчанка» впервые вышла в Суперлигу России и Лигу чемпионов, на нее смотрели с удивлением. Мы показали достойный уровень борьбы, у нашей команды есть характер и душа, «Минчанку» любят и радушно принимают во всех городах России и Европы, куда бы спортсменки не приезжали. В этом сезоне мы захотели продемонстрировать сильные стороны наших игроков, помимо игровых качеств, еще и под другим углом. Надеемся, поклонники игровых видов спорта оценят наше стремление привлечь внимание к виду спорта, пусть оно и отличается от привычных способов», - отмечают в Волейбольном клубе «Минск».

Впрочем, в календаре «Минчанки» снялись не только белорусские спортсменки, но и две спортсменки из России, которые участвуют в команде в нынешнем сезоне и были важны и в календаре.

Календарь выпущен клубом ограниченным тиражом в 1 тысячу экземпляров. Он станет настоящим подарком представителям партнерских и спонсорских организаций команды, а также самым преданным болельщикам – которые смогут его получить, участвуя в розыгрышах во время матчей и в социальных сетях. Для всех желающих открытая продажа календаря стартует 22 января на первой домашней игре «Минчанки» в 2020 году в ДС «Уручье»: в этот день в рамках розыгрыша Кубка ЕКВ девушки сыграют с командой из Боснии и Герцеговины «ZOK Bimal-Jedinstvo BRČKO».

Удачный образ волейболисток «Минчанки» отметили и в СП ЗАО «Милавица».

«Красивые, успешные девушки-спортсменки, в красивом белорусском белье – это фактически идеальный образ для продвижения в России, как для самой «Минчанки», так и для «Милавицы». Думаю, глядя на этот удачный дебют, многие белорусские спортсменки захотят его повторить», - отметила начальник отдела маркетинга СП ЗАО «Милавица» Юлия Миргородская.

























