Начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома проведёт приём граждан в ЦРБ

Источник материала: Слуцк Город





21 января в Слуцкой ЦРБ жителей города и района примет начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома, сообщает Слуцкий край.

Приём состоится с 14.00 до 15.00 в учреждении здравоохранения «Слуцкая центральная районная больница» выездной прием граждан проведет начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Наталья Илларионовна Боярская.

Предварительная запись на прием – 16, 17, 20 января с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по телефону 7-15-02.

Слуцкий край