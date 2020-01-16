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Начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома проведёт приём граждан в ЦРБ
16.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
21 января в Слуцкой ЦРБ жителей города и района примет начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома,
Приём состоится с 14.00 до 15.00 в учреждении здравоохранения «Слуцкая центральная районная больница» выездной прием граждан проведет начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Наталья Илларионовна Боярская.
Предварительная запись на прием – 16, 17, 20 января с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по телефону 7-15-02.
Слуцкий край
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21 января в Слуцкой ЦРБ жителей города и района примет начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома.
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