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«Надо, чтобы одежда была с минимумом застёжек». Полезные советы для окунания на Крещение
Источник материала: СТВ
Скоро Крещение и люди пойдут окунаться в проруби. Что нужно предусмотреть и взять с собой, рассказали в программе
Владимир Шульган, председатель РОО «Белорусская федерация закаливания и спортивного зимнего плавания»:
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Скоро Крещение и люди пойдут окунаться в проруби. Что нужно предусмотреть и взять с собой, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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