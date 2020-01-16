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«Надо, чтобы одежда была с минимумом застёжек». Полезные советы для окунания на Крещение

16.01.2020 12:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Скоро Крещение и люди пойдут окунаться в проруби. Что нужно предусмотреть и взять с собой, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Владимир Шульган, председатель РОО «Белорусская федерация закаливания и спортивного зимнего плавания»:
Первое окунайтесь в оборудованных местах. Надо, чтобы одежда была с минимумом застежек, веревочек, чтобы легко было из нее выскользнуть и легко в нее заскочить после того, как выйдешь из ледяной воды. При заходе в ледяную воду обязательно, чтобы были тапочки на ногах, сланцы без пятки, никакие не вьетнамки, чтобы выйдя из проруби или из холодной воды, ты сразу смог бы соскользнуть в обувь, набросить на себя халат с капюшоном. Если ветер, то это настоятельно пойти в раздевалку и пить горячий чай, поскольку кратковременное нахождение в ледяной воде мгновенно оказывает воздействие на внутренние органы.

«Надо, чтобы одежда была с минимумом застёжек». Полезные советы для окунания на Крещение

Люди в материале: Владимир Шульган
 
 
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Скоро Крещение и люди пойдут окунаться в проруби. Что нужно предусмотреть и взять с собой, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
 
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