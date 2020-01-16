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Чтобы справляться с любыми преградами

16.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Новой АЦ 10.0-40 (6317) пополнился автопарк Несвижского РОЧС. Полноприводной автомобиль на базе шасси МАЗ поступил на вооружение ПАСЧ № 1 г. Несвижа и предназначен для доставки к месту пожара боевого расчета, который, благодаря расширенному свободному пространству кабины, позволяет работникам РОЧС полностью или дополнительно экипироваться во время движения перед тем как вступить в борьбу с огненной стихией либо приступить к спасению человека на водах, например.

Чтобы справляться с любыми преградами

Техническая единица снабжена вдвое большим запасом огнетушащих средств по сравнению с предшествующими марками автомобилей РОЧС. Имеет высокую проходимость, что в случае чрезвычайного происшествия позволит беспрепятственно преодолеть любые преграды при подъезде к очагу пожара. Световая мачта, которая установлена на машине, дает возможность максимально освещать место происшествия в любом направлении.
10-тонная ёмкость для воды и 600-литровый пенообразователь, электрическая лебедка с тягой более пяти тонн, гидравлический аварийно-спасательный инструмент, стационарный лафетный ствол с производительностью 40 литров в секунду и максимальной дальностью водяной струи 70 метров — всё это о еще новом автомобиле районного отдела по чрезвычайным ситуациям.
На вооружении Несвижского РОЧС это уже третья единица. Два первых автомобиля находятся на вооружении ПАСП № 14 аг. Снов и ПАСП № 11 г. Несвиж (п. Альба).
Инна ВАСИЛЕВИЧ.


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Новой АЦ 10.0-40 (6317) пополнился автопарк Несвижского РОЧС. Полноприводной автомобиль на базе шасси МАЗ поступил на вооружение ПАСЧ № 1
 
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