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Пьяный на МКАД врезался в разделительное ограждение

16.01.2020 11:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пьяный на МКАД врезался в разделительное ограждение
УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель за рулём «Фольксвагена» не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение, сообщает телеграмм-канал Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома со ссылкой на ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяну Ященко. 

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших в ДТП нет. 

В ГАИ обращаются к участникам дорожного движения: если вы располагаете информацией, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается нетрезвый пешеход — незамедлительно сообщите об этом по телефону 102 или в ближайшее подразделение ГАИ. 

Пьяный на МКАД врезался в разделительное ограждение
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Теги: Минск
 
 
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Авария произошла в районе 43 километра внутреннего кольца МКАД в третьей полосе для движения.
 
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