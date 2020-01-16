Пьяный на МКАД врезался в разделительное ограждение

Водитель за рулём «Фольксвагена» не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение, сообщает телеграмм-канал Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома со ссылкой на ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяну Ященко.
Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших в ДТП нет.
В ГАИ обращаются к участникам дорожного движения: если вы располагаете информацией, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается нетрезвый пешеход — незамедлительно сообщите об этом по телефону 102 или в ближайшее подразделение ГАИ.