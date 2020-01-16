Восемь важных вопросов о боли в горле, ответы на которые нужно знать

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Что нужно знать о боли в горле, ее «сезонности» и постоянном приеме антибиотиков рассказывает доцент, доктор медицинских наук, начальник научно-исследовательского отдела «Республиканского научно-практического центра оториноларингологии» Юлия Еременко.

Почему болит горло?

Боль в горле может быть связана с вирусными или бактериальными заболеваниями, с образом жизни (курение) или питанием (горло могут раздражать определенные продукты: кислое, острое, газировка и т.д.). Также частая причина боли в горле — это гастроэзофагеальный рефлюкс. Так называют состояние, при котором сфинктер, который находится между пищеводом и желудком, не полностью смыкается, что может приводить к забрасыванию соляной кислоты из желудка в пищевод. Человек с рефлюксом, который ест на ночь много кисломолочных продуктов, злоупотребляет алкогольными напитками или кислыми фруктами, утром может чувствовать боль в горле.

Ангина, фарингит, тонзиллит — как разобраться?

Поставить точный диагноз вам сможет только лечащий врач. Если кратко, то вот в чем разница. Фарингит — это воспаление задней стенки глотки, чаще вызываемое вирусами. Тонзиллит — это воспаление небных миндалин, которое может быть и вирусным, и бактериальным. Часто именно тонзиллит в народе называют «ангиной», хотя в медицинской литературе этот термин в последнее время используют только при описании разновидности тонзиллита — стрептококковой ангины, которую выявляют с помощью специального бактериального посева. Инфекция может распространяться и на глотку, и на миндалины, — и тогда ставят диагноз тонзиллофарингит.

Кроме того, боли в горле могут быть симптомами других заболеваний. Например, инфекционных — мононуклеоза, скарлатины и пр. В редких случаях такой симптом может указывать на заболевание крови. Но тогда у человека будут наблюдаться и другие симптомы.

Когда болезнь горла становится хронической?

Приставка «хронический» зависит не только от количества перенесенных заболеваний горла в год, но и от определенных признаков тонзиллита — пробок в горле, состояния глотки и т.д. Раньше, например, показанием к удалению миндалин было перенесение более одной ангины в год, сейчас по мнению мирового сообщества отоларингологов — от трех до семи в зависимости от продолжительности заболевания.

Идти к врачу или просто в аптеку?

Если горло болит и эта боль сопровождается другими симптомами (высокой температурой, ломотой суставов и др.), то нужно обязательно обратиться к врачу для диагностики. Наиболее опасны стрептококковые ангины, потому что они могут давать осложнения на почки, суставы и сердце.

Если горло только заболело, но это не сопровождается другими симптомами, то можно попробовать самостоятельно лечиться лекарствами из аптеки: спреями, таблетками для рассасывания. Но если боль в горле не проходит, то это повод обратиться к врачу и, возможно, проверить наличие сопутствующих заболеваний (тот же желудок и щитовидную железу).



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Всегда ли нужно лечить горло антибиотиками?

В мировой практике сейчас одно показание к приему антибиотиков — стрептококковая ангина. Определить ее помогут клинические критерии — высокая температура, налеты на миндалинах, возраст (5−15 лет — самый критичный). Также для постановки верного диагноза специалист должен взять бактериальный посев. Все это является четкими показаниями к приему антибиотиков.

Все остальные боли в горле лечатся без них. Но в любом случае врач на любом этапе может пересмотреть диагноз, если нет положительной динамики, — и назначить антибиотики.

Прием антибиотиков по любому поводу может навредить. Кроме того, в мире идет активная борьба с антибиотикорезистентностью — снижением чувствительности микроорганизмов к действию антибиотиков.

Есть ли у болезни горла сезонность?

Если боли в горле провоцируются курением, аллергией, проблемами с желудком, то тут нет никакого сезона. Она может наблюдаться в случаях со стрептококковыми ангинами. Хотя бывают закономерности: часто обострения наблюдаются в новогодние праздники и в летние отпускные дни, когда люди бесконтрольно едят все подряд и, возможно, злоупотребляют горячительными напитками.

От всего ли поможет полоскание?

Раньше, когда в аптеках не было такого выбора спреев и таблеток, применяли полоскания. Но сейчас лучше использовать уже готовые средства, так как полоскание — достаточно сложная процедура и с его помощью достать до задней стенки глотки не так просто. Еще сложнее проконтролировать, как полощет горло ребенок.

Как ориентироваться при выборе препарата от болезни горла в аптеке? Можно выбирать средство от боли в горле с разными эффектами: обезболивающим, противогрибковым, противобактериальным или сразу с несколькими типами действия.

Можно ли предотвратить болезни горла?

Профилактика в первую очередь должна касаться людей, у которых есть частые проблемы с горлом — это могут быть таблетки или сиропы на растительной основе, пробиотики (препараты, содержащие бактерии, которые могут избрано населять лимфоидное кольцо глотки и препятствуют частым воспалительным заболеваниям), физиотерапия, лазеротерапия.

Любые лекарства — те же спреи, таблетки для рассасывания — для профилактики болезней горла применять не стоит, они только снимают болевой синдром. Кроме того, есть понятие микрофлоры, которую постоянным приемом этих средств можно убить.

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