О предоставлении налоговой декларации по подоходному налогу

Источник материала: Пинский Вестник

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь, налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год не позднее 31 марта 2020 года обязаны представить физические лица - налоговые резиденты Республики Беларусь, получившие следующие доходы:

доходы от продажи (мены) более одного легкового автомобиля или другого механического транспортного средства в течение календарного года;

доходы от продажи одного автомобиля, общая масса которого превышает 3,5 тонны или число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает 8;

доходы от продажи (мены, ренты) в течение пяти лет более: одной квартиры (доли), одного жилого дома (доли), одной дачи (доли), одного садового домика с хозпостройками (доли), одного гаража (доли), одного машино-места (доли), одного земельного участка (доли), принадлежащих им на праве собственности, одного не завершенного строительством капитального строения (здания, сооружения), расположенного на земельном участке, предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома;

доходы от продажи нежилых помещений;

доходы в результате дарения от физических лиц за 2019 год в размере, превышающем 6569 белорусских рублей;

доходы, полученные в виде выигрышей посредством Интернет;

доходы, полученные за границей и (или) из-за границы;

доходы в виде возврата взносов, при прекращении строительства квартир и (или) одноквартирных жилых домов, а также при выбытии из членов организаций застройщиков до завершения строительства - в случае применения в отношении сумм таких взносов имущественного налогового вычета;

другие доходы, удержание налога с которых не возложено на налоговых агентов.

Прием деклараций осуществляется в налоговой инспекции по адресу: г.Пинск, ул. Пушкина, 5 в рабочие дни до 31 марта 2020 года с 8.00 до 19.00, а также 21 и 28 марта 2020 года с 9.00 до 13.00.

Предварительную консультацию Вы можете получить в любом налоговом органе.