Соседи об убитом под Гродно бизнесмене: Слишком много людей обидел

Свабода . Соседи вспомнили его как неординарного человека, рассказали, что слышали ночью, а также вспомнили о прежнем конфликте Пресняка с партнером по бизнесу и соседом, передает радио





Убийцу еще не нашли





Как сообщает Следственный комитет, тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашли ночью 15 января в Гродненской районе. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла предметы и объекты, по которым планируют назначить ряд расследований. На месте работают наиболее опытные сотрудники центрального аппарата Следственного комитета. Ведется уголовное дело. Милиция ищет убийцу.





По словам жителей соседних с местом убийства домов, убитый - известный в Гродно предприниматель Александр Пресняк . Он был одним из основателей перчаточной фабрики «Акцент». Его застрелили прямо в машине, когда он подъехал к своему дому.





Александр Пресняк жил в деревне Чеховщина Гродненского района у озера. Рядом с домом вечером 15 января работали следователи, дежурили сотрудники ГАИ.





Стреляли из ружья, видеокамеры зафиксировали человека





Одна из соседок покойного, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что около 2 часов ночи 15 января они услышали шум. Когда выглянули в окно, увидели у дома Александра несколько десятков машин. Это работали различные службы - уже после убийства.





Александр жил вместе со своей сожительницей Светланой. Некоторое время Светлана работала заместителем директора перчаточной фабрики, в которой Пресняк был одним из основателей, сейчас она тренер по теннису.





«Мы все удивлялись, она такая приятная женщина, как она с ним живет. Но он был властный, сильный мужчина, он бы ей, видимо, не дал [уйти]», - говорит соседка о Светлане с Александром.









Второй из основателей фабрики - Игорь Гришин - сосед Пресняка через забор.





Собеседница знает, что в момент убийства Светлана, а также семья Игоря были дома и слышали выстрел.





Видеокамеры на доме Игоря зафиксировали, как машина BMW X6 Александра подъехала к его дому. Александр открыл дверь, чтобы выходить. Тогда в него выстрелили. На видеозаписи виден мужчина, который сразу побежал от этого места вдоль деревенской дороги к шоссе.





От одного из понятых соседка знает, что в машине была толстая папка с судебными исками, якобы Пресняк много судился с другими людьми. Стреляли из ружья.





«Мог выйти к озеру в одних трусах»





«Он всегда был на слуху, так как был неординарным. Удивляло, что человек не работал, в общепринятом понимании, как с утра выезжают на работу. Он мог в теплый период выйти к озеру в одних трусах, покричать [он практиковал восточные практики], сделать зарядку, спокойно вернуться назад. Он ходил в трусах, вроде стрингов. Но и к этому привыкаешь», - вспоминает женщина.





Женщина полагает, что у Александра были свободные взгляды. По ее словам, он мог навязывать учение Ошо — якобы надо любить только себя и заботиться о себе.





Александр мог прийти к соседям и предложить пойти подраться.





По словам собеседницы, он не участвовал в сборах на ремонт деревенской дороги.





«Он считал каждую копейку. К нему даже никогда никто не обращался. Зачем? Бессмысленно», - говорит соседка.





«Человек он был нехороший»





«Человек он был нехороший. Шулерство у него в крови. У него были проблемы с людьми, которых он «кидал» на деньги. И дома у людей забирал, и машины. Слишком много людей он обидел в этом мире. Он с людьми разговаривал: «Я так хочу. Мне так удобно», - продолжает соседка рассказывать о покойном.





По ее словам, он мог одалживать людям деньги под проценты. Если человек не мог вернуть долг, то забирал имущество, машины. О нем ходили слухи, будто он выкупил около десятка домов в Гродненской районе, на Августовском канале.





В Чеховщине он выкупил один соседний дом. Возле дома у него часто стояло по несколько других машин.





«Он мог приобрести дом, выкопать там пруд. К нему приходят со штрафом, а он перебрасывает вину на предыдущего хозяина. У него много таких случаев было... Он не просто одалживал деньги. Он на этом зарабатывал», - говорит односельчанка.





Она уверяет, что их семью Пресняк ничем не обидел.









Конфликт соседей: в доме рядом нашли ртуть





В деревне знают о личном конфликте, произошедшем между партнерами около четырех лет назад.





В семье Игоря начали происходить странные вещи. Его дочери тогда было около одного года. Ее начало часто тошнить, были плохие анализы крови. Жене Игоря Ирине иногда становилось плохо, она потеряла сознание.





Старенькая бабушка, которая жила в семье Гришина, в тот период говорила, что видела в доме мужчину в черном одеянии, в капюшоне, который по силуэту сильно ей напоминал соседа Александра Пресняка. В деревне тогда не принято было закрывать двери и ворота.





Через некоторое время в диване, где ночью спал Игорь, а днем ​​- его маленькая дочка, Ирина нашла ампулы с ртутью. Позже ртуть находили в разных местах по всему дому, и помногу: в ванной, подвале, бане. После этого семья Гришина должна была на какое-то время выехать из дома.





Игоря Гришина соседка описывает как очень выдержанного, интеллигентного человека. После происшествия виновных не нашли, но Игорь и Александр перестали общаться. Игорь тогда повесил по периметру дома видеокамеры. Между дворами раньше была даже калитка, чтобы удобнее ходить в гости, но из-за этого конфликта проход убрали.





Светлана, когда переехала в деревню, сначала дружелюбно общалась с односельчанами, но после этого конфликта закрылась, по словам соседки.





Велось следствие, но никого не нашли. На тот момент, когда нашли ртуть, бабушка уже умерла.





«Вас сюда звали?»





На входе в дом Пресняка журналисты встретились с мужчиной и женщиной средних лет. Они представились знакомыми покойника, сказали, что приехали выразить соболезнования близким. О причинах убийства им ничего не было известно.





В доме покойного на террасу вышел, предположительно, сын убитого Александр. Со словами «Вас сюда звали?» он попросил выйти из дома.









Игорь Гришин был дома, открыл, однако разговаривать с журналистами отказался. "Вы несвоевременно. Два дня допросов. Простите", - объяснил мужчина и закрыл дверь.