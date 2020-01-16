В Узе и Губичах произошли пожары

Источник материала: Газета Авангард

Первый пожар произошел утром 15 января в агрогородке Губичи, где горело здание продуктового магазина. В результате огнем повреждена холодильная витрина, закопчены стены и потолок, а также продукция в торговом зале. Причина происшествия устанавливается.





В тот же день вечером поступило сообщение о пожаре деревянного жилого дома в Узе по ул. Кирова, 10. Огнем уничтожены 20 кв. метров кровли, имущество. К счастью, пострадавших нет. Рассматриваемая версия возгорания – неосторожное обращение с огнем.



Наталья МАКСИМОВА

Фото предоставлено РОЧС