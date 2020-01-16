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В Узе и Губичах произошли пожары

16.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Первый пожар произошел утром 15 января в агрогородке Губичи, где горело здание продуктового магазина. В результате огнем  повреждена холодильная витрина, закопчены стены и потолок, а также продукция в торговом зале. Причина происшествия устанавливается.

В Узе и Губичах произошли пожары

В тот же день вечером поступило сообщение о пожаре деревянного жилого дома в Узе по ул. Кирова, 10. Огнем уничтожены 20 кв. метров кровли, имущество. К счастью, пострадавших нет. Рассматриваемая версия возгорания – неосторожное обращение с огнем.В Узе и Губичах произошли пожары

Наталья МАКСИМОВА

Фото предоставлено РОЧС

 
 
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Первый пожар произошел утром 15 января в агрогородке Губичи, где горело здание продуктового магазина. В результате огнем  повреждена холодильная...
 
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