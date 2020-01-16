Невзоров: Послание Путина чертовски напоминало шоу, когда бобер мочился на публику









Александр Невзоров в программе на Эхе Москвы вспомнил известный номер:





― Матерый цирковой бобер был в очередной, сотый раз поднят на жердочке под купол, и, качаясь на огромной высоте, прямо над публикой он долго и обильно мочился с высоты в ее восхищенные глаза. ...Видели бы вы потом ухмылку этого бобра.





Публицист признался: он не может избавиться от ощущения, что «ежегодное послание Путина Федеральному собранию чертовски напоминало то бобровское шоу с той только разницей, что наш бобер решил заменить цирк в конце номера».





― Ну, еще ярославские зрители, они ржали, но вытирались, а поповско-чиновничий мир, собравшийся на послание, он благоговейно хранил божью росу на лицах своих и хранит, судя по всему, на побледневших своих харях всё это до сих пор. Никаких более сильных впечатлений от послания нет, ― цитирует Невзорова gazetaby.com . ― цитирует Невзорова







