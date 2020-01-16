Белорусы снова разбогатели: Белстат фиксирует рост реальных денежных доходов

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Оплата труда в общем объеме денежных доходов занимает 64,1%.

23,4% приходится на трансферты населению - пенсии , пособия, стипендии и другие.

Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, составляют 7,8%, а доходы от собственности и прочие доходы - 4,7%.