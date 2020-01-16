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Белорусы снова разбогатели: Белстат фиксирует рост реальных денежных доходов

16.01.2020 12:25 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Оплата труда в общем объеме денежных доходов занимает 64,1%.

23,4% приходится на трансферты населению - пенсии, пособия, стипендии и другие.

Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, составляют 7,8%, а доходы от собственности и прочие доходы - 4,7%.

Реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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В Беларуси реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-ноябре 2019 года составили 106,3% к соответствующему периоду 2018 года. Об этом сообщает Белстат.
 
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