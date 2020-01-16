Власти ввели изменения по уплате подоходного налога. Новшества есть и для тех, кто сдает жилье

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси ввели некоторые изменения в уплате подоходного налога физлицами. Об этом сообщают в Министерстве по налогам и сборам. Новшества касаются кодов платежей, которые указывают при заполнении платежек на уплату сбора.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С 1 января при уплате подоходного налога в фиксированных суммах (его уплачивают те, кто сдает в аренду помещения) в назначении платежа нужно указывать код 0107.

При уплате подоходного налога c физлиц, не признаваемых налоговыми резидентами Беларуси, в назначении платежа теперь надо указывать 0105, а при уплате подоходного налога c доходов, исчисленных исходя из сумм превышения расходов над доходами, — код 0106.

«Назначения платежей по иным налогам, уплачиваемым физическими лицами, не изменились», — уточняют в МНС.

В МНС поясняют, что из-за изменений в постановлении Совмина № 208 «О бюджетной классификации Республики Беларусь» с 1 января 2020 года изменились назначения платежей при заполнении платежных документов на уплату подоходного налога с физических лиц.

Те платежи, которые ошибочно отправят по старым кодам назначения, налоговики переведут на нужный адрес.