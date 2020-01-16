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Хозяева выложили ТВ-зону гостиной плиткой для ванной. Посмотрели, как это выглядит

16.01.2020 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хозяева загородного дома под Минском нашли нестандартное решение в дизайне своей гостиной — выложили ТВ-зону керамической плиткой, которая в основном используется для отделки ванных комнат и рабочей зоны в кухне. Как смотрится это нестандартное решение — в материале REALTY.TUT.BY.


Фото: realt.by

Интерьер дома в деревне Мочаны (12 км от Минска, мядельское направление) оформлен весьма нестандартно. Объект построен из профилированного бруса, фактура которого служит хорошим фоном внутри дома. А вот отделка уже строится на контрастах, самый яркий из которых — плитка в ТВ-зоне.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Мода на керамическую плитку с имитацией стеганой обивки — ее еще называют каретной стяжкой или капитоне — пришла на стройрынок лет пять назад и до сих пор остается в тренде. Если вы хотите подчеркнуть, что любите роскошь, то эта плитка отлично справится с задачей. Самое широкое применение данного вида плитки — в больших ванных комнатах, санузлах и рабочей кухонной зоне.


Фото: i.mycdn.me

Фото: i.mycdn.me

Фото: i.mycdn.me

Фото: i.mycdn.me
 
Теги: Минск
 
 
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Это одно из самых нестандартных решений в интерьере гостиной.
 
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