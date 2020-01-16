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Когда введут ограничения на въезд в части Минска в определённые часы?
Источник материала: СТВ
Говорили какое-то время об оптимизации движения и ограничении личного транспорта в определённые часы на конкретных улицах. Актуально ли это, разбираемся в программе
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Говорили какое-то время об оптимизации движения и ограничении личного транспорта в определённые часы на конкретных улицах. Актуально ли это, разбираемся в...
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