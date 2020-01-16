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Ивановский районный центр коррекционно-развивающего обучения посетили волонтеры

16.01.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новогодние и рождественские праздники подошли к концу, но чудеса продолжаются. Сегодня Ивановский районный центр коррекционно-развивающего обучения посетили волонтеры, активисты УО «БрГУ им. А.С. Пушкина», УО «Брестский государственный профессионально-технический колледж приборостроения», представители Государственного комитета судебных экспертиз, ОАО «Савушкин продукт» и предприятие ИООО «БРВ-Брест». Организатором благотворительного мероприятия выступила Брестская городская организация ОО «БРСМ».

Ивановский районный центр коррекционно-развивающего обучения посетили волонтеры

Делая добрые дела, искренне и бескорыстно, мы делаем счастливее себя и окружающих. В этом уверены волонтеры и все те, кто не остался равнодушным к проблемам детей с особенностями психофизического развития. Гости центра подготовили для ребят развлекательную программу, в основе которой – клоунотерапия. Улыбки детей и радость в их глазах свидетельство того, что праздник удался. Веселые клоуны создавали необыкновенную атмосферу.

Ивановский районный центр коррекционно-развивающего обучения посетили волонтеры

Подарки от управления ГКСЭ по Брестской области – многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции сканера, принтера и ксерокса, а также сладкие подарки для детей центра вручил начальник Пинского межрайонного отдела ГКСЭ Дмитрий Левкович, а также и.о. первого секретаря Зорин Александр Владимирович. Руководители пожелали ребятам солнечного настроения, крепкого здоровья и сил для преодоления трудностей по пути к улучшению своего здоровья.

Разнообразную продукцию (питьевые йогурты, молочные напитки, творожные сырки, соки и многое другое) от компании ОАО «Савушкин продукт» вручила детям и их родителям Пищик Анна, секретарь п/о ОО «БРСМ» ОО «Савушкин продукт».

Имбирные пряничные человечки для мальчиков и девочек центра коррекционно-развивающего обучения передали представители предприятия ИООО «БРВ-Брест».

ГУО «Средняя школа № 28 г. Бреста», Брестский колледж-филиал УО «Белорусский государственный университет транспорта», УО «Брестский государственный профессионально-технический колледж приборостроения», УО «Бресткий государственный медицинский колледж» подарили ребятам канцелярские принадлежности, игрушки и книги.

 
Теги: Брест
 
 
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  Новогодние и рождественские праздники подошли к концу, но чудеса продолжаются. Сегодня Ивановский районный центр коррекционно-развивающего обучения посетили...
 
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