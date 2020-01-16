В Пинске на переходе Volvo насмерть сбила пешехода

Источник материала: Tut.by

Утром 16 января мужчина погиб под колесами автомобиля в Пинске. Об этом сообщили в областной ГАИ.





По предварительной информации, 58-летний водитель Volvo ехал по улице Железнодорожной со стороны улицы Черняховского в направлении улицы Полесской. Вблизи пересечения с улицей Чуклая он сбил 66-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу повышенной видимости.





В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.