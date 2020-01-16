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В Пинске на переходе Volvo насмерть сбила пешехода

16.01.2020 13:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 16 января мужчина погиб под колесами автомобиля в Пинске. Об этом сообщили в областной ГАИ.


По предварительной информации, 58-летний водитель Volvo ехал по улице Железнодорожной со стороны улицы Черняховского в направлении улицы Полесской. Вблизи пересечения с улицей Чуклая он сбил 66-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу повышенной видимости.


В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
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Авария произошла утром 16 января на улице Железнодорожной.
 
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