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"Моторшоу" не будет - участвовать некому

16.01.2020 13:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный салон «Моторшоу» в Минске в этом году проводить не будут. Об этом на пресс-конференции в Национальном пресс-центре сообщил член правления Белорусской автомобильной ассоциации Дмитрий Ярота

По его словам, которые приводит «Минск-Новости», сегодня с одной стороны Интернет душит выставочное движение по всему миру, а с другой — это решение руководителей дилерских центров, импортеров проводить такой праздник или нет. 

— Я еще наблюдаю такой момент, что сменилось поколение маркетологов, которое не знает, как работать на выставках, в основном они занимаются размещением баннеров и рекламы в Интернете, — отметил он. – «Моторшоу» — это дополнительные вложения в рекламу.


Как добавил генеральный директор БАА Александр Сидоревич также сдерживающим фактором является небольшой круг потенциальных участников:

— 57% рынка занимают три дилера. Это не может быть выставка 3-5 брендов, участвовать должны все.
 
Теги: Минск
 
 
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Международный салон «Моторшоу» в Минске в этом году проводить не будут. Об этом на пресс-конференции в Национальном пресс-центре сообщил член правления...
 
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