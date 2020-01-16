|
"Моторшоу" не будет - участвовать некому
Источник материала: Партизан
Международный салон «Моторшоу» в Минске в этом году проводить не будут. Об этом на пресс-конференции в Национальном пресс-центре сообщил член правления Белорусской автомобильной ассоциации Дмитрий Ярота
По его словам, которые приводит «
— Я еще наблюдаю такой момент, что сменилось поколение маркетологов, которое не знает, как работать на выставках, в основном они занимаются размещением баннеров и рекламы в Интернете, — отметил он. – «Моторшоу» — это дополнительные вложения в рекламу.
Как добавил генеральный директор БАА Александр Сидоревич также сдерживающим фактором является небольшой круг потенциальных участников:
— 57% рынка занимают три дилера. Это не может быть выставка 3-5 брендов, участвовать должны все.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный салон «Моторшоу» в Минске в этом году проводить не будут. Об этом на пресс-конференции в Национальном пресс-центре сообщил член правления...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)