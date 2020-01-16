Великобритания объявила о санкциях в отношении Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Власти Великобритании ввели санкции против Беларуси в связи с тем, что Соединенное Королевство покидает ЕС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Сейчас официальный Лондон еще вынужден придерживаться политики санкций, общей для 28 стран Евросоюза. Однако после выхода из ЕС он применит свои санкции, призванные стимулировать официальный Минск уважать демократические принципы и институты, а также разделение властей и верховенство закона в Беларуси, сообщает regnum.ru .

Как пишет Белорусский партизан , в основном санкции будут направлены на:

воздержание руководства страны от действий, подавляющих гражданское общество в Беларуси;

достижение правительством уважения демократических принципов и институтов, а также разделения властей и верховенства закона в Беларуси;

соблюдение международного права в отношении человека и уважение прав человека;

расследование и возбуждение уголовных дел в отношении лиц, ответственных за исчезновение Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Дмитрия Завадского и Анатолия Красовского.

Напомним, что Александр Лукашенко неоднократно заверял белорусскую общественность в том, что Запад якобы осознал ошибочность своих санкций, примененных к официальному Минску. На самом деле ни в ЕС, ни в США так не считают, сохранив режим санкций, существенно облегченный после разворота нынешнего руководства Беларуси на Запад.