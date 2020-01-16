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Великобритания объявила о санкциях в отношении Беларуси
16.01.2020 14:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Власти Великобритании ввели санкции против Беларуси в связи с тем, что Соединенное Королевство покидает ЕС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
Сейчас официальный Лондон еще вынужден придерживаться политики санкций, общей для 28 стран Евросоюза. Однако после выхода из ЕС он применит свои санкции, призванные стимулировать официальный Минск уважать демократические принципы и институты, а также разделение властей и верховенство закона в Беларуси, сообщает
Как пишет
Напомним, что Александр Лукашенко неоднократно заверял белорусскую общественность в том, что Запад якобы осознал ошибочность своих санкций, примененных к официальному Минску. На самом деле ни в ЕС, ни в США так не считают, сохранив режим санкций, существенно облегченный после разворота нынешнего руководства Беларуси на Запад.
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Власти Великобритании ввели санкции против Беларуси в связи с тем, что Соединенное Королевство покидает ЕС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте...
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