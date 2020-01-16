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Виталий Артист рассказал, как жёлтый «субарик» стал героем песни, какой сериал снимает и что будет после «Без билета»

16.01.2020 14:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Корреспонденты программы «Минск и минчане» прогулялись по Октябрьской с лидером группы «Без билета».

Виталий Артист рассказал, как жёлтый «субарик» стал героем песни, какой сериал снимает и что будет после «Без билета»

Виталий Артист, солист группы «Без билета»:
В Минске есть несколько кайфовых мест, и одно из них – это улица Октябрьская. Просто бесконечно люблю здесь снимать ролики, клипы. Мы здесь снимали и «Аляску» из альбома «Легенда». Снимали здесь со свежими муралами. В нашем городе появляются реально красивые, интересные цветные пятна в виде огромных картин на зданиях. Потом мы с Аней Шаркуновой снимали здесь в прошлом году «Свобода – это рай». И когда мне говорят: «Вы знаете, Виталий, давайте мы не пойдем снимать на Октябрьскую, ведь все там уже все сделали. Это баян – ходить туда же»,  – я считаю, что потенциал этой улицы далеко не реализован. В ближайший год точно какой-нибудь блокбастер классный сделаем.

Впрочем, один блокбастер здесь получился точно!

Виталий Артист рассказал, как жёлтый «субарик» стал героем песни, какой сериал снимает и что будет после «Без билета»

Виталий Артист:
Здесь стоял мой «субарик» желтого цвета, и мы снимали на этой парковке песню «Аляска». Желтое пятнышко – это наша тачка, единственная в стране, да и в мире, вообще. Потому что таких моделей аутбеков в желтом цвете не выпускают. У меня был такой творческий порыв, я позвонил своему бате, а он как раз занимался маляркой. И он мне в гараже перекрасил ее в желтый графитовый цвет. После того как он ее перекрасил, песню написал где-то через год, и «субарик» этот стал героем песни.

Виталий Артист рассказал, как жёлтый «субарик» стал героем песни, какой сериал снимает и что будет после «Без билета»

Вы же знаете песню «Мой город Рио, мой Великий каньон». Мы сначала придумали припев, а через несколько лет оказалось, что мы реально всей группой по всем этим точкам. Это действительно магия музыки.

С особой любовью Виталий Артист рассказывает о своих путешествиях. Его байки о приключениях на ночном базаре в Марракеше или ледниках Исландии можно слушать бесконечно. Поэтому вновь обнаружить себя посреди белорусской зимы кажется удивительным.

Виталий Артист рассказал, как жёлтый «субарик» стал героем песни, какой сериал снимает и что будет после «Без билета»

Виталий Артист:
Мне нравится в путешествиях знакомиться с нашей планетой. С ее необычными ландшафтами. Потому что природа – это лучший дизайнер. Сделанное руками человека не настолько интересно, правда. Есть какие-то артефакты прошлого. Мачу-Пикчу, пирамиды в Мексике или на Рапа-Нуи статуи моаи. Это интересно увидеть своими глазами и почувствовать это время бесконечное. Жизнь у нас коротенечкая – хотя бы успеть понять, где мы тут живем. В каждой стране есть что-то классное. И в Беларуси тоже. Мы реально видели много: каньоны, горы, вулканы, разломы, океаны, моря, джунгли – мы все это видели. И при этом я никогда не скажу, что я не люблю место, где я родился – Беларусь.

Виталий Артист рассказал, как жёлтый «субарик» стал героем песни, какой сериал снимает и что будет после «Без билета»

Все самые интересные идеи Виталия родились на родной земле. «Перезагружает» артиста именно белорусская глубинка.

Виталий Артист:
Это просто шанс сконцентрироваться. Ведь в городе, когда в постоянной движухе – концерты, нет возможности остановиться и о чем-то глубоко подумать. А написание песни требует серьезной концентрации. У меня, слава Богу, есть такая возможность – я уезжаю в деревню, там практически нет людей. В ближайших планах у меня сейчас месяц там провести, чтобы хорошенько раскачать себя на творчество. Чтобы после движухи, которая была весь год, слава Богу, я закрыл «Без билета», и сейчас у меня появится время почитать, посочинять, пописать.

Каким был Виталий Артист в юности? Показываем 5 фото

За два десятилетия существования лучшей рок-группы нашей страны вдруг действительно остаться БЕЗ билета – что-то невероятное. Еще накануне грандиозного концерта в декабре Виталий Артист объявил о том, что закрывает группу. Куда же он собрался взять билет? Может, в режиссуру?

Виталий Артист:
Мы сейчас снимаем сериал. Он называется «Вселенная без билета». Это целый ряд философских роликов, которые дают возможность понять, о чем же, все-таки, наши песни и кто такие «Без билета», что они в себе несут. Эти серии – они как слои пирога. Это немного в духе голливудских кино-трейлеров. На данный момент в этом сериале 5 эпизодов по одной минуте. Они по всему миру снимались: там есть и пустыня, и Канары, и улица Октябрьская. И будут еще, заходите к нам на youtube, там есть плейлист «Вселенная без билета». Несмотря на то что, я прикрыл группу «Без билета», накал будет пополняться новыми видео.          

Виталий Артист рассказал, как жёлтый «субарик» стал героем песни, какой сериал снимает и что будет после «Без билета»

Пока «безбилетники» переформатируются, Виталий продолжает оставаться главой семейства, любящим и заботливым папой, который всегда рад прогуляться с подросшими дочками по Минску. И зайти в одно из таких мест – к примеру, на блины. А заодно обсудить новую дизайнерскую задумку со старшенькой.

Виталий Артист:
Я, конечно, классные подарки им купил: одной – телефон, а второй графический планшет. Она дизайнером будет, художником, крепко старшая стартанула по художественному делу. Поэтому пусть она с детства будет обеспечена техникой. На курсы ее отправил профессиональные по дизайну. Один из плюсов нашего времени в том, что родители стараются понять, какие таланты есть у детей – в долгосрочной перспективе это классно выстреливает.

Любят девчонки и побыть с папой на природе. В деревне Белая Церковь не только хорошо пишутся песни.

Виталий Артист рассказал, как жёлтый «субарик» стал героем песни, какой сериал снимает и что будет после «Без билета»

Виталий Артист:
Дом прямо возле озера находится, у меня там футбольное поле есть, площадка для волейбола, кострище огромное, кинотеатр маленький свой собственный.

В запасе у нашего героя и отличная идея для Старого Нового года.

Виталий Артист:
Есть интересный инсайт по поводу Нового года, как его можно встретить. Трезвыми садитесь в свой автомобиль и стартуете просто. Перед этим накупив кучу подарков. Стартуете по друзьям. И в течение ночи объезжаете большое количество людей. Все вам рады! Я так уже делал, – это классно! Советую.
Я хочу вам пожелать хорошего настроения и осознания того, что все в ваших руках. Гигантских, непреодолимых препятствий нет, вы можете со всем справиться. Вы можете путешествовать. Наполеоновских планов вам желаю и частичной хотя бы их реализации!

Мечтайте, творите и исполняйте свои самые заветные желания!

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Теги: Минск
 
 
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Корреспонденты программы «Минск и минчане» прогулялись по Октябрьской с лидером группы «Без билета».
 
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