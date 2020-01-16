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Сергей Румас и Посол России по телефону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

16.01.2020 14:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Дальнейшую работу с учетом перестановок в российском правительстве обсудили премьер-министр Беларуси Сергей Румас и Посол России в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры стороны провели по телефону.

Накануне Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство в полном составе складывает полномочия. Такое решение премьер объяснил предложениями главы государства о внесении фундаментальных изменений в Конституцию страны, которые повлияют на баланс всех ветвей власти.

Госдума России рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны

Сергей Румас и Посол России по телефону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Уже сегодня, 16 января, Государственная дума России рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. Главу Федеральной налоговой службы на место ушедшего в отставку Дмитрия Медведева предложил Владимир Путин.

Сергей Румас и Посол России по телефону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Сергей Румас и Посол России по телефону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Люди в материале: Сергей Румас, Дмитрий Мезенцев, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев
 
 
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Дальнейшую работу с учетом перестановок в российском правительстве обсудили премьер-министр Беларуси Сергей Румас и Посол России в нашей стране, сообщили в...
 
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