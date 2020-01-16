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Сергей Румас и Посол России по телефону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Источник материала: СТВ
Дальнейшую работу с учетом перестановок в российском правительстве обсудили премьер-министр Беларуси Сергей Румас и Посол России в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры стороны провели по телефону.
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Дальнейшую работу с учетом перестановок в российском правительстве обсудили премьер-министр Беларуси Сергей Румас и Посол России в нашей стране, сообщили в...
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